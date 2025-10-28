Más de 1.500 mayores podrán disfrutar de los mejores balnearios con el programa 'Senior y Saludable' de la Diputación de Cáceres: estos son los requisitos

La Diputación de Cáceres ha presentado este martes la séptima edición de su programa de turismo termal para personas mayores de la provincia, 'Senior y Saludable'. Este está dirigido para las personas mayores de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Elisabeth Martín, Diputada delegada de Turismo y Juventud, fue la encargada de explicar el proyecto. El objetivo es «promocionar el turismo termal en la provincia», teniendo los cuatro balnearios activos disponibles: el de Baños de Montemayor, el de El Salugral en Hervás, el de Fuentes del Trampal en Montánchez y el del Valle del Jerte en Valdastillas.

'Senior y Saludable' está dirigido a los habitantes de las 16 Mancomunidades de municipios de la provincia, así como algunos municipios no mancomunados como Navalmoral de la Mata, Malpartida de Plasencia, Coria y Moraleja, cuyos ayuntamientos gestionarán todo.

Cada Mancomunidad tiene asignado uno o dos días (los 90 participantes por Mancomunidad se dividirán en dos grupos) y un balneario teniendo en cuenta las distancias. La Diputación será la que asuma el coste del programa, a excepción del transporte al balneario que lo asumirán las Mancomunidades y ayuntamientos no mancomunados.

Requisitos

No obstante, es necesario cumplir unos requisitos para optar al programa: o bien ser pensionista jubilado o pensionista de viudedad u otro conceptos con los 55 años cumplidos, o ser mayor de 65 años y encontrarse en una situación laboral inactiva. 90 personas será el número de participantes por Mancomunidad, calculando en torno a 1.600 personas que podrán disfrutar en total.

Circuito termal y cultural

Junto a la diputada estuvieron Carlos Yubero, presidente de la Asociación de Balnearios de Extremadura y director del de Hervás, y, sin participar, Elisa Cruz, de Baños de Montemayor. Yubero añadió que es «una iniciativa ejemplar que no solo promueve el bienestar de nuestros mayores, sino que también impulsa la promoción del turismo termal dentro de nuestro provincia».

«Gracias a este programa muchos extremeños descubren, quizás por primera vez, los beneficios de nuestras aguas medicinales y el valor natural que rodea a los balnearios de nuestra región». Y es que cada balneario ofrece un circuito termal que incluye baños con hidromasajes en jacuzzi, sala de nebulización, baño de vapor en una piscina climatizada o pediluvio constante, entre otras opciones que dependen de cada balneario.

Además habrá una actividad lúdico-cultural con una charla informativa sobre los recursos culturales y naturales de la comarca en la que se encuentra cada balneario y una actividad lúdica para los más mayores. También habrá comida, un menú completo con primer y segundo plato, bebida y postre.

«Iniciativas como esta no solo cuidan de nuestros mayores, sino que posicionan a Extremadura como un destino termal de referencia, sostenible, auténtico y profundamente humano», afirmó Yubero. El programa comienza en noviembre, siendo el primer grupo el de la Zona Centro que irá al balneario de Montánchez el 10 de noviembre, y acaba en diciembre, siendo la fecha más tardía el 19 de diciembre que disfrutarán los vecinos de la Mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara en Valdastillas.

«En los años anteriores la iniciativa ha tenido una acogida bastante fuerte», comentó Martín. Y es que cada vez más mayores se apuntan a la iniciativa que comezó en 2017, por lo que si todo va bien, el número seguirá aumentando y perdurará en el tiempo «para que cada año sean más los extremeños que puedan disfrutar de esta experiencia tan nuestra».