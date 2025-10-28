Partida económica
La Diputación de Cáceres anuncia más de 3,5 millones al ámbito de la discapacidad en los próximos presupuestos
El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, aboga, en el Congreso de Cermis, por "solventar" la financiación de las asociaciones que trabajan en este campo para "que no dependan de la buena voluntad"
El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado este martes en la apertura del XIX Congreso de Cermis Autonómicos, que se celebra en Mérida y en el que participan representantes de España y Portugal, con el objeto de establecer una alianza hispano-portuguesa en políticas públicas de discapacidad.
En el foro, Morales ha anunciado que se destinará más de 3,5 millones de euros de los presupuestos del próximo año al ámbito de la discapacidad. Por otra parte, la institución provincial indica que su mandatario ha abogado por "poner dinero, que en todos los presupuestos de cada una de las administraciones haya dinero para que las personas con discapacidad tengan igualdad de condiciones en todos los ámbitos".
Financiación
"Hay que solventar definitivamente la financiación y los recursos para que las asociaciones y colectivos que trabajan en el ámbito de la discapacidad no dependan exclusivamente de la buena voluntad y del trabajo y buen hacer de familiares o voluntarios", ha añadido el presidente de la diputación de Cáceres.
Presupuestos
En este sentido, ha apuntado que en la administración provincial cacereña "seguimos empeñados y trabajando por garantizar la vida en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en los municipios, para lo que tenemos, por ejemplo, el Plan Integra, para la contratación de personas con discapacidad en los ayuntamientos y entidades locales". También, "se ha aumentado" la partida de este próximo año, llegando a 3,5 millones de euros, con destino al ámbito de la discapacidad "y poder llegar más a las asociaciones".
