La Feria Agroganadera de Trujillo se paraliza tras la prohibición de concentraciones de ganado

La Feria Agroganadera de Trujillo, programada del 13 al 16 de noviembre, no podrá desarrollarse según lo previsto. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre ganaderos, hosteleros y vecinos, que esperaban disfrutar de una de las citas más emblemáticas del otoño trujillano.

La Junta de Extremadura publicó este martes, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), una resolución que prohíbe la presencia de animales en ferias, certámenes y mercados como medida de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que se transmite por insectos.

Aunque en Extremadura no se ha registrado ningún caso, la Dirección General de Agricultura y Ganadería ha optado por adelantarse y proteger la cabaña ganadera regional ante el alto riesgo de propagación del virus, que ya ha provocado focos activos en comunidades vecinas. La medida se ha hecho efectiva de forma inmediata y se mantendrá vigente hasta final de año, con posibilidad de prórroga si la situación epidemiológica lo exige.

Desde la Junta se reconoce que la decisión puede afectar a eventos locales consolidados, como la feria trujillana, pero insiste en que es “vital anteponer la sanidad animal y proteger las explotaciones ganaderas”.

Un golpe para el sector y para la ciudad

La suspensión, aunque justificada, ha supuesto un duro revés para el sector ganadero y hostelero, así como para el Ayuntamiento de Trujillo y la Institución Ferial, que ya habían avanzado en los preparativos del evento.

La semana pasada, el consistorio sacó a licitación cinco parcelas en el campo de San Juan para la instalación de casetas de hostelería, bares y discotecas, con el plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 6 de noviembre. Además, entre el 6 y el 16 de octubre, estuvo activa una bolsa de empleo municipal destinada a cubrir distintos puestos de limpieza, mantenimiento y atención al público, con plazas de peones y auxiliares administrativos para oficina y atención al visitante.

Por el momento, la Institución Ferial y el Ayuntamiento de Trujillo no se han pronunciado oficialmente sobre la suspensión del evento, aunque se prevé que confirmen la decisión este miércoles, tras la reunión convocada para analizar la situación.