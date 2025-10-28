Lanzan una guía para visibilizar enfermedades que implican dolor crónico

Fexaf, federación extremeña formada por un conjunto de asociaciones vinculadas a las enfermedades pertenecientes al sistema de sensibilidad central (fibromialgia, sensibilidad química múltiple, síndrome de fatiga crónica y dolor crónico), ha elaborado una guía que informa sobre estas patologías.

Según explica Sheila Martín, diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres (entidad que ha financiado la guía), con esta publicación "queremos, por un lado, dar a conocer y hacer visible el diagnóstico de estas enfermedades y sus consecuencias en la sociedad actual, a la vez que se informa, se orienta y se ofrece apoyo a todas las asociaciones que forman parte de Fexaf".

La Guía de fibromialgia, sensibilidad química múltiple y síndrome de fatiga crónica se distribuye entre estas asociaciones, en charlas, centros de salud, a profesionales y personas que la hayan solicitado. "Es un instrumento más para aportar pautas y llevar a cabo una mejora de calidad de vida en personas que padecen dolor crónico, previniendo y mejorando las limitaciones físicas y psicológicas", añadió Martín.

Expertos

En la elaboración de la publicación han participado expertos como Josefa Costillo, coordinadora de la Unidad del Dolor de Badajoz; la doctora Mar Rodríguez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; el doctor Juan Carlos Segovia, especialista en Medicina de la Educación Física y Deporte, y Juan Francisco Moya, psicólogo, experto en Enfermedades crónicas y calidad de vida.

Guía

En esta guía recoge información sobre cada patología. En el caso de la fibromialgia, se describe como una enfermedad crónica que se identifica por el dolor generalizado, la fatiga, la falta de sueño y otros síntomas somáticos. También, se incluye las causa que la producen, cómo se diagnostica y se trata, así como las recomendaciones de farmacoterapia.

Del mismo modo, definen la sensibilidad química múltiple como una enfermedad crónica, que se caracteriza por la presencia de síntomas recurrentes que afectan a diversos órganos y sistemas en respuesta a la exposición a agentes químicos ambientales en niveles inferiores a los tolerados por la población general, no es una alergia. Además, en la publicación se expone los síntomas, cómo se diagnóstica o al menos cómo se sospecha, las recomendaciones generales para la atención al enfermo, el abordaje terapéutico o la prevención.

Asimismo, se explica que la encefalomielitis miálgica y/o el síndrome de fatiga crónica son dos entidades clínicas que a lo largo de la historia han seguido, dependiendo del momento, caminos independientes y paralelos. Además, se indican los criterios de diagnóstico. Por último, la guía recoge un apartado de los aspectos psicológicos dentro de las citadas enfermedades crónicas.