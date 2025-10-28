Suceso
Herido de gravedad un hombre tras golpearse con un toro mecánico en Jerte
La víctima ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia
Un hombre de 38 años ha resultado herido de gravedad este lunes en un accidente con un toro mecánico en la localidad cacereña de Jerte. La víctima ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
Al lugar se han desplazado sanitarios de Cabezuela del Valle y agentes de la Guardia Civil.
