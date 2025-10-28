Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido de gravedad un hombre tras golpearse con un toro mecánico en Jerte

La víctima ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

El hospital Virgen del Puerto de Plasencia

El hospital Virgen del Puerto de Plasencia / TONI GUDIEL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un hombre de 38 años ha resultado herido de gravedad este lunes en un accidente con un toro mecánico en la localidad cacereña de Jerte. La víctima ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Al lugar se han desplazado sanitarios de Cabezuela del Valle y agentes de la Guardia Civil.

