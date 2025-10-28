Impulsan circuitos turísticos que dan a conocer el patrimonio Unesco de la provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres, como beneficiario principal del proyecto 'Teunesco, Territorios Unesco de la Euroace', promueve una experiencia piloto de circuitos turísticos por los Territorios Unesco de la provincia de Cáceres.

Según explica la institución provincial, en el marco de esta iniciativa "se han diseñado y se están testeando" distintos itinerarios turísticos organizados por los tres espacios naturales reconocidos por la Unesco en la provincia: la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Dichos circuitos, señalan que permitirán descubrir, "de forma cómoda y estructurada", el patrimonio natural, cultural y gastronómico de cada territorio, incluyendo experiencias de astroturismo, actividades acuáticas, senderismo, visitas guiadas y degustaciones de productos locales.

La experiencia piloto está dirigida a personal técnico, representantes institucionales y agencias de viajes especializadas en turismo de naturaleza y experiencias sostenibles, "con el fin de crear una red de colaboración que impulse la promoción de los Territorios Unesco como destinos de referencia", subraya la administración provincial.

Financiación

El proyecto, con un presupuesto global de 2.373.739,55 euros, está cofinanciado al 75% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, y cuenta con la colaboración de catorce socios de España y Portugal para de unir y contribuir al desarrollo turístico sostenible de los cuatro territorios reconocidos por la UNESCO: Naturtejo (Portugal), Tajo Internacional, Monfragüe y Villuercas-Ibores-Jara.

Tras la fase de prueba

Una vez finalizada la fase de prueba, la diputación precisa que los circuitos turísticos "consolidarán como productos turísticos reales", integrados en los catálogos comerciales de las agencias de viajes, ofreciendo al público general una "nueva" forma de descubrir y disfrutar los paisajes, la cultura y el patrimonio de la provincia de Cáceres.

Monfragüe

En este sentido, desde este martes hasta el jueves 30 de octubre se llevan a cabo el programa de actividades contemplado para experimentar el entorno de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que "se ha iniciado esta misma mañana con visitas a la ciudad de Plasencia, al Centro de Interpretación de la Huella del Hombre y al Santuario del Santísimo Cristo de Serradilla", detalla la institución provincial.

Asimismo, añade que por la tarde, los participantes se embarcarán en un crucero fluvial por el Tajo, y visitarán los centros de interpretación de Arte Rupestre y BirdCenter en Torrejón el Rubio, para finalizar con una actividad de astroturismo en el observatorio de Monfragüe.

Como parte del programa se encuentran también talleres para dar a conocer el entorno natural y los oficios locales, visita al Castillo de Mirabel, con observación de fauna y flora, degustación de productos de temporada de la zona y rutas guiadas.

La siguiente cita será el entorno del Geoparque Villuercas-Ibores Jara, del 4 al 6 de noviembre.

Experiencia en el Tajo Internacional

Por otra parte, la Diputación de Cáceres describe que el itinerario del viaje por la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional ofreció una experiencia de tres días (del 30 de septiembre al 2 de octubre) entre los paisajes, la historia y la gastronomía de este espacio natural transfronterizo. La primera jornada incluyó una visita guiada a la Ciudad Monumental de Cáceres y al Centro de Interpretación del Megalitismo y barrio gótico-judío de Valencia de Alcántara. Mientras que por la tarde, los participantes se desplazaron a Marvão y culminaron la jornada con una cena y actividad de astroturismo bajo las estrellas en el Berrocal de la Data.

En el caso del segundo día, la institución provincial indica que se centró en la naturaleza y los sabores locales, con paradas en miradores y pueblos como Zarza la Mayor y Salorino, una degustación de productos típicos, un crucero fluvial por el Tajo desde Cedillo, una ruta senderista en el entorno de Herrera de Alcántara y una cena en Alcántara. Por último, detallan que la tercera jornada estuvo dedicado al patrimonio templario, con un paseo en kayak por el embalse de Alcántara y una visita al conjunto histórico-artístico de Brozas.