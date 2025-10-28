Invierten 300.000 euros en la nueva iluminación de la muralla de Galisteo

Galisteo es conocida por su conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural, donde resalta la muralla que rodea la población. Un elemento defensivo de origen almohade que contará con una nueva iluminación eficiente/artística, tras unas obras que cuentan con presupuesto base de licitación de 300.000 euros (IVA incluido).

El objetivo principal del proyecto, según se detalla en el plan de ejecución, es la mejora de la instalación existente, de manera que los paños de la muralla cuenten con una iluminación "eficaz y eficiente", para que sea visible en horario nocturno desde distintos puntos del entorno, con el fin de ponerla en valor, y así que "se convierta en un punto de interés y atractivo turístico".

Por lo tanto, la actuación tiene como fin conseguir mejorar el planteamiento y el diseño actual de la iluminación existente para lograr eliminar deslumbramientos y efectos no deseados y obtener un alumbrado que pueda apreciarse desde entornos lejanos, así como mejorar el alumbrado general de los paños para que sea uniforme y en un color adecuado a su valor patrimonial.

Reducción en la factura de la luz

Sumado a ello, los trabajos buscan mejorar las características de las luminarias a emplear y su ajuste al cumplimiento de los valores de eficiente energética, conseguir un "notable" ahorra energético y una reducción de emisiones CO2 .

Por último, otro de los objetivos a conseguir es la reducción de la potencia contratada y el consumo de energía en la factura de la luz del suministro, "lo que se traduce en una importante disminución del gasto mensual", añaden en el proyecto de ejecución.

Iluminación

La solución que toma el documento de ejecución se centra en dos aspectos: la iluminación funcional y la ornamental. En el primer caso, se implementará nuevo alumbrado público en todas las zonas en las que se encuentra sobre la muralla o fachadas de viviendas. Se instalarán luminarias urbanas decorativas de máxima eficiencia sobre columna y la instalación eléctrica será soterrada, lo que permitirá liberar a la zona del montaje aéreo actual.

En el caso de la ornamental, se plantea la nueva ejecución de toda la iluminación "eficiente/artística" de la fortaleza con proyectores tipo led sobre columna de forma que no estén adheridos a la muralla. Se utilizará la instalación soterrada existente desde la Puerta del Rey hasta el mirador del Palacio y por el resto del muro se soterrará y se utilizarán las mismas columnas del alumbrado funcional. Además, se utilizarán proyectores RGB en los puntos más representativos para el municipio: puerta del Rey y de la Villa.

Adjudicada

Los trabajos, financiados con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU), han sido adjudicados a la Sociedad Limitada Montajes Eléctricos Moraleja, cuyo importe ofertado con impuesto es de 243.360,02 euros. Tras la firma del acta de replanteo (el documento que marca el inicio de una obra), la empresa tendrá un plazo de 4 meses para acometer el proyecto.