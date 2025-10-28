El pueblo saharaui desde Cáceres: "España debe ser parte de la solución"

"Siempre habíamos soñado que España ha sido parte del conflicto y debe ser parte de la solución", manifestó la ministra de Cooperación del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, Fatma Mehdi, al valorar la postura del Gobierno español respecto al conflicto del Sáhara Occidental.

Asimismo, la ministra recordó que "siempre habíamos contado con la posición del Estado español" y expresó su agradecimiento por el compromiso de autoridades a nivel de comunidades y partidos y, especialmente, a nivel de la sociedad española. "Confiamos en que, algún día, el Gobierno de España va a responder esas demandas y reivindicaciones que ya no son del pueblo saharaui, sino de todos los amantes de la justicia y legalidad internacional".

Fatma Mehdi realizó estas declaraciones antes de mantener un encuentro con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en el marco de renovar contactos, actualizar información sobre la cuestión saharaui, tanto la parte política como la humanitaria, e intentar marcar los pasos de futuro en el trabajo conjunto. Además, la ministra señaló los programas de cooperación que tienen tanto en la región extremeña como en otras comunidades, como la Caravana por la Paz o Vacaciones en Paz. "Hay un nivel solidario muy importante entre Extremadura y el pueblo saharaui", señaló.

Posición del Gobierno central

La representante del Frente Polisario indicó que la postura del Ejecutivo central no solo responde a un factor, sino a varios, como la política internacional, "las presiones por parte del Gobierno de Marruecos" o la inmigración.

En el plano internacional, saharauis se manifestaron en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) contra la propuesta de resolución de Estados Unidos que prioriza una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. "Una lucha que va a seguir adelante y que han marcado los saharauis con su proyecto político desde el 75".

Reunión de los representante del pueblo saharaui y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. / Carlos Gil

Durante esta semana , el tema ha estado presente en la ONU, y , en principio, el jueves 30 de octubre el Consejo de Seguridad votará la propuesta estadounidense. La administración de Estados Unidos defiende el plan de autonomía, "algo que los saharauis nunca van a aceptar", precisó.

Autodeterminación

Según Mehdi, "el pueblo saharaui conseguirá tarde o temprano su autodeterminación". En este sentido, subrayó que "no se está reivindicando ni la tierra ni los recursos de nadie", sino "la oportunidad de decidir sobre su futuro" y determinar si quieren ser marroquíes o independiente. "Es su derecho y nadie se lo puede negar".

Por otra parte, la ministra indicó que este contexto político tiene consecuencias negativas, "está afectando muchísimo a la situación humanitaria, sobre todo, de los refugiados de los campamentos". En este marco, se sitúa la ronda de reuniones por las diferentes comunidades con las que tienen un compromiso político y humanitario. "Estamos solicitando una mayor intervención para garantizar una soberanía humanitaria, que ha sido una demanda de la comunidad internacional, pero que todavía no se ha respetado ni cumplido", concluyó.