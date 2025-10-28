Un toro mecánico golpea en el pecho a un hombre de 38 años en Jerte

Un hombre de 38 años se encuentra ingrasado grave en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia a consecuencia de un accidente sufrido en la localidad cacereña de Jerte, en la salida a Tornavacas.

Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el herido recibió un golpe en el pecho por un toro mecánico.

#Accidente por golpe con toro mecánico en #Jerte con varón de 38 años en estado grave trasladado al H. Virgen del Puerto. Intervienen UME 7-1, PAC #CabezueladelValle y Guardia Civil. pic.twitter.com/P83dVRMzuZ — 112 Extremadura (@JuntaEx112) October 28, 2025

Al lugar del percance se desplazó una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), personal sanitario del punto de atención continuada (PAC) de Cabezuela del Valle y una patrulla de la Guardia Civil.

Tras recibir asistencia in situ, los facultativos decidieron la evacuación del herido con politraumatismos al hospital placentino.