Accidente
Un toro mecánico golpea en el pecho a un hombre de 38 años en Jerte
El herido fue evacuado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado grave
A. V. N.
Un hombre de 38 años se encuentra ingrasado grave en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia a consecuencia de un accidente sufrido en la localidad cacereña de Jerte, en la salida a Tornavacas.
Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el herido recibió un golpe en el pecho por un toro mecánico.
Al lugar del percance se desplazó una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), personal sanitario del punto de atención continuada (PAC) de Cabezuela del Valle y una patrulla de la Guardia Civil.
Tras recibir asistencia in situ, los facultativos decidieron la evacuación del herido con politraumatismos al hospital placentino.
