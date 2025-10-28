Zarza la Mayor, un ejemplo de solidaridad: recaudación récord en el 'Fin de Semana Rosa' contra el Cáncer de Mama
"Estos buenos resultados son fruto de la unión y el trabajo en equipo", señalan los organizadores
Zarza la Mayor bate récord en solidaridad. Este municipio cacereño se ha teñido de rosa este pasado fin de semana, demostrando un compromiso ejemplar en la lucha contra el cáncer de mama. La localidad celebró su "Fin de Semana Rosa" superando todas las expectativas con una recaudación total de 8.330,92 euros destinados íntegramente a la ayuda para la investigación de esta enfermedad.
La cifra es especialmente significativa dada la población del municipio, lo que subraya la movilización masiva y el éxito de la iniciativa. El dinero se consiguió gracias a la implicación de todo el pueblo, que se volcó en las distintas actividades programadas.
"Estos buenos resultados son fruto de la unión y el trabajo en equipo", señalan los organizadores.
El éxito ha sido posible gracias a la participación activa de:
- Asociaciones locales, que dedicaron tiempo y esfuerzo a organizar eventos.
- Personas voluntarias, cuyo trabajo fue fundamental para el desarrollo de las jornadas.
- Donaciones anónimas y de particulares, que mostraron su generosidad.
- Establecimientos y negocios locales, que colaboraron activamente en la recaudación.
Desde la organización del evento, se ha querido trasladar un mensaje de profundo agradecimiento: Gracias a todo un pueblo involucrado. Zarza la Mayor ha demostrado una vez más que, por muy pequeño que sea un municipio, la fuerza de la unión y la solidaridad no tiene límites cuando se trata de una causa tan vital como es la investigación contra el cáncer de mama.
La recaudación se entregará a la entidad dedicada a la investigación para el cáncer de mama, contribuyendo así a la esperanza de miles de personas.
