Un retrato de una danzante del Baile de las Italianas de Garganta de la Olla, fotografía de premio

Alicia de la Cruz Peris se alza con el primer premio de la X edición de Señas de Identidad por su fotografía titulada Italianas, un retrato de una danzante del Baile de las Italianas de Garganta de la Olla.

En esta convocatoria del certamen fotográfico de la Diputación de Cáceres, cuyo objetivo es incentivar la creación a la vez que la difusión del patrimonio y la cultura de la provincia, se han presentado 160 fotografías.

Tras analizar las candidaturas, el jurado ha otorgado el primer premio a Alicia de la Cruz, dotado con 1.500 euros. Según señala institución provincial, en acta del comité se indica que la fotografía capta "un preciso retrato de una de las danzantes del tradicional Baile de las Italianas de Garganta la Olla. Apoyada en el postigo de un portón, la figura presenta los elementos más característicos de su indumentaria".

Segundo Premio

En segunda posición, con premios valorados con 1.000 euros cada uno, han sido premiados Sara María Rubio Largo, por El carbote, una imagen que compone un bodegón con los frutos tradicionales del otoño cacereño, y Francis Villegas, antiguo fotógrafo de El Periódico Extremadura, que presentó su obra fotográfica El Capazo, descrita como "una potente instantánea que capta todo el movimiento y la emoción de uno de los momentos álgidos de la fiesta de El Capazo de Torre de Don Miguel, en el que los capaceros comienzan a lanzar las esteras con intención de dejarlas enganchadas en el árbol, antes de que este rompa a arder".

'El Capazo', de Francis Villegas. / Francis Villegas

Tercer premio

Por último, el comité ha asignado cinco terceros premios, con un importe de 400 euros cada uno. Las imágenes premiadas reflejan la indumentaria tradicional extremeña, fiestas, costumbres y vida en los pueblos. Las obras y los autores son: Los calabazeros, de Rafael Martín Sánchez; Lluvia de confeti en la Patatera, de Carlos Gil Andreu (colaborador de El Periódico); Dapiti en pichorra, de Elizabeth Catherine Casares Bueno; Encierro de los toros, de María Esther Labrador Justo, y Negritos en el Martes Mayor, de Marcial Rojo Durán.