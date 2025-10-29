Detienen a dos personas por robar en la iglesia de Navas del Madroño: uno fue sorprendido con el rostro cubierto en el interior del templo

Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a los Puestos de Arroyo de la Luz y de Brozas sorprendieron a un hombre y una mujer, de 38 y 42 años respectivamente, mientras robaban en la iglesia de Navas del Madroño, motivos por el que fueron detenidos.

Un hombre fue sorprendido con el rostro y las manos cubiertas en el interior del templo, mientras que la mujer se encontraba en el exterior dentro de un vehículo.

Los hechos

El Instituto Armado detalla que, en la madrugada del día 17 de octubre, un vecino de Navas del Madroño alertó a la Central 062 de la Guardia Civil por la presencia de dos personas foráneas deambulando por los alrededores de la iglesia local.

Ante el aviso, la Benemérita precisa que "de inmediato fueron movilizadas dos patrullas que se encontraban próximas al lugar". A su llegada, los agentes inspeccionaron los accesos a la iglesia y observaron que la puerta trasera se encontraba forzada y entreabierta, por lo que entraron a su interior para comprobar que nadie estuviese dentro.

Sorprendido en el interior

Fue entonces cuando los agentes encontraron a un hombre con el rostro y las manos cubiertas, quien, ante este hecho, emprendió su huida corriendo hacia el exterior, pero "fue rápidamente interceptado por una patrulla", señala la Guardia Civil.

Un vehículo del Instituto armado. / Guardia Civil

Botín

Acto seguido, los agentes regresaron al interior de la iglesia donde localizaron las herramientas empleadas para cometer el robo. Tras aprender el botín, que "constaba de aportaciones de billetes y de multitud de monedas ofrecidas como donativo", así como las herramientas, el hombre fue detenido.

Ambos implicados mantenían una relación sentimental

De nuevo en el exterior, mientras permanecían con el ya detenido, los agentes percibieron la presencia de un vehículo que era conducido por una mujer. Al identificar a la misma, comprobaron que "ambas personas mantenían una relación sentimental", por lo que inspeccionaron el turismo en búsqueda de indicios que la relacionasen con los hechos, explica el Instituto Armado.

En el maletero del vehículo, la Guardia Civil informa que encontraron una caja de herramientas y cableado de cobre junto al que se hallaba una palanca de "similares características" a la empleada para fracturar la puerta de acceso a la iglesia.

Detenidos

Con las pruebas recabadas durante la intervención, los agentes detuvieron a ambas personas por la supuesta comisión de un robo con fuerza al sustraer el dinero en efectivo procedente de las donaciones a la iglesia de Navas del Madroño.