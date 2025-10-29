Lanzan talleres y píldoras formativas sobre digitalización y cambio climático en territorios Unesco

La Diputación de Cáceres, dentro del proyecto Teunesco, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, pone en marcha una serie de talleres y de píldoras formativas sobre digitalización, sostenibilidad y adaptación al cambio climático en los Territorios Unesco de la provincia de Cáceres.

Píldoras formativas

Las píldoras formativas o cápsulas breves están disponibles en la plataforma campusalamcia.es, y abordan temáticas claves como: eficiencia energética, información práctica de ayudas y aspectos de interés; huella ecológica del turismo: impactos de las actividades turísticas en el medio ambiente; implantación de certificaciones que responden a prácticas responsables en el negocio; adaptación de la arquitectura al cambio climático haciendo uso de la arquitectura tradicional; venta de productos a través de plataformas digitales; 'Mi negocio y la IA', o I+D+i y el medio ambiente.

Objetivo

El objetivo es acercar conocimientos prácticos y herramientas digitales al tejido empresarial y a la ciudadanía, fomentando la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad en el medio rural.

Las píldoras estarán disponibles en formato vídeo y podrán visualizarse a través de las webs corporativas del proyecto Teunesco y de la Diputación de Cáceres a partir del 3 de noviembre.

La inscripción para disponer de estas píldoras formativas puede realizarse en http://bit.ly/42Q3QlH¡

Talleres

También se ponen en marcha una red de talleres gratuitos en los territorios Unesco de la provincia de Cáceres, para promover la digitalización, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático.

Bajo títulos como 'Hogar Eficiente, Planeta Vivo', 'Conéctate al Futuro Rural', 'Energía Viva del Territorio', 'Guardianes del Bosque: Prevención y Resiliencia frente al Fuego' y 'Digitaliza tu comarca', los talleres se celebrarán entre el 1 y el 27 de noviembre en distintas localidades de la provincia.

Formación

Durante tres horas, los participantes aprenderán de forma práctica a mejorar el ahorro energético, prevenir incendios forestales, usar herramientas digitales o promover la sostenibilidad en sus hogares, negocios y comunidades rurales.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del formulario habilitado por la Diputación de Cáceres en: http://bit.ly/3WJw2TF.

Estos talleres están destinados a la población local, los interesados pueden también inscribirse en los ayuntamientos de las localidades en las que se realice cada uno de estos talleres.

Para más información se puede contactar con la Diputación de Cáceres a través del teléfono 927 255 602.