Luz verde al nuevo presupuesto del consorcio de gestión del agua y residuos de la provincia de Cáceres: supera los 24 millones de euros

En el Consejo de Administración y de la Junta General del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres se ha dado luz verde, "por unanimidad", al presupuesto del consorcio para el próximo año 2026, que en esta ocasión se sitúa en 24.256.205 euros.

Según los datos proporcionados por la institución provincial, esta partida supone un incremento del "266% con respecto a los 9 millones de euros de presupuesto con los que nació el consorcio en 2021". Un aumento que valoran como consecuencia, "en gran parte", del crecimiento de entidades locales adheridas y de los servicios prestados.

En concreto, la diputación señala que actualmente son 200 las entidades adheridas, con una población total de 169.919 habitantes, equivalente al 44% de la población de la provincia, y un total de 187 municipios, equivalente a un total de 84% de los municipios. A esta cantidad se le suma tres entidades locales y diez mancomunidades adheridas, "lo que hace el total de las 200 entidades", subrayan.

Residuos urbanos

Con la aprobación de las últimas encomiendas de gestión en este último Consejo de Administración, la administración provincial precisa que MásMedio gestiona un total de 101 entidades del servicio de Residuos Sólidos Urbanos, "uno de los más demandados por los municipios, prestando, por tanto, servicio a más de 72.000 habitantes".

Depuración de aguas

En el caso de la gestión del servicio de Saneamiento en Alta y Depuración de Aguas Residuales, la diputación detalla que el consorcio atiene a un total de 97 municipios y casi 91.500 habitantes.

Incremento en el personal

Con estos y otros servicios, la Junta General de MásMedio ha aprobado una nueva Relación de Puestos de Trabajo, con un total de 30 puestos, un 25% de incremento respecto al personal actual.

En este sentido, el presidente ha incidido en el hecho de que "no solo tenemos que hablar de los puestos de trabajo que se crean directamente en el servicio, sino de la creación de empleo como consecuencia de la concesión o de los contratos que MásMedio gestiona en la provincia, y que contribuyen, evidentemente, a la creación de empleo y a asentar población al territorio".

Evolución del año

Por último, en el informe de gerencia, donde se da cuenta de la evolución del año, se señala varios aspectos. Entre ello, la obtención de una subvención de 904.739 euros de fondos europeos provenientes de la Junta de Extremadura, Decreto 29/2025, que tiene por objeto la compra de contenedores para la gestión de residuos, tanto para la vía pública como para los domicilios y locales comerciales de los municipios gestionados por la entidad, la adquisición de equipos de trituración de poda y restos vegetales y la creación de puntos de compostaje comunitario, que permitan incorporar esa modalidad de gestión de la fracción orgánica en los municipios de menor población.

Del mismo modo, mencionan el Plan Provincial de Puntos Limpios que continúa su ejecución. Asimismo, precisan que el inicio de las obras de los 32 municipios incluidos en el proyecto comenzará a lo largo del mes de noviembre, "esperando entregar las obras a lo largo del primer semestre de 2026 para poder comenzar la gestión del servicio".

En paralelo, la administración provincial afirma que la ejecución del Perte de Digitalización se encuentre en "una fase clave para el proyecto". Actualmente, se instalan más de 24.000 contadores digitales, "previéndose la ejecución de los 3 grandes contratos del proyecto en los próximos meses", concretan. El gerente de MásMedio, Gustavo Pérez, señala "la buena aceptación que la ejecución del contrato de legalización de captaciones de agua para consumo humano ha tenido entre los pueblos". Este contrato, que finalizará en diciembre de 2025, "pondrá solución a la legalización de las captaciones de los municipios".

Por último, el Perte asociado al Plan Provincial de Puntos Limpios, la diputación expone que, con un total de 5,1 millones de euros, se podrá adecuar y construir nuevos puntos limpios que se adscribirán a una futura gestión provincial a través del propio consorcio.