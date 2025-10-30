El castillo de Trujillo acoge el rezo del Rosario Jubilar por la Paz, este jueves

La ermita de la Virgen de la Victoria, asentada en el castillo de Trujillo, será este jueves, el escenario del Rosario Jubilar por la Paz, una celebración organizada por la Diócesis de Plasencia, dentro del Jubileo de la Esperanza 2025. Así, el acto comenzará a las 18.30 y estará presidido por el obispo diocesano, monseñor Ernesto Brotons.

El rezo, que busca unir a la comunidad cristiana en una plegaria común por la paz en el mundo, conectará de manera simultánea con otros santuarios marianos de la diócesis, como el de la Virgen de las Cruces, en Don Benito;el de la Virgen de las Angustias, en Navalmoral;la Virgen del Puerto, en Plasencia y la Virgen del Castañar, en Béjar. El encuentro podrá seguirse en directo a través del Facebook oficial de la Diócesis de Plasencia.

De esta manera, se invita a todos los vecinos y devotos a participar en esta jornada de oración, que simboliza la unión espiritual de los santuarios extremeños.

La hermandad trujillana de la Virgen de la Victoria, como participante de la iniciativa, también ha animado a los vecinos a acercarse al castillo, a través de sus redes.