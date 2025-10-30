Las exhumaciones en la mina La Paloma continuarán con una inversión de 105.000 euros

El pleno de la Diputación de Cáceres celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad una ayuda económica de 105.000 euros destinada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el objetivo de continuar con los trabajos de exhumación en la mina La Paloma, situada en Zarza la Mayor.

Esta ayuda forma parte del punto del pleno relativo a las subvenciones nominativas a asociaciones sin ánimo de lucro del Área de Cultura y Deportes, que suman un importe de 164.423 euros, de los que la mayor parte se destina a esta actuación que ejecutarán los técnicos de Aranzadi, responsables de los hallazgos de los primeros restos humanos de las víctimas del franquismo en la citada mina.

En cuanto al comienzo de la nueva fase, aún no se ha fijado una fecha. La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, explicó, en la rueda previa al pleno, que será la sociedad la encargada de concretar el inicio que dependerá de factores como las condiciones climatológicas

Tercera fase

Cabe recordar que la Sociedad de Ciencias Aranzadi dio por concluida a mediados de octubre la tercera fase de la exhumación de la mina La Paloma en Zarza la Mayor. Esta parte de los trabajos se ha desarrollado en el primer pozo, donde se produjeron los hallazgos de cuatro cuerpos de hombres represaliados en el verano de 1936.

Los investigadores habían descendido ya a 36 metros bajo tierra tras retirar hasta 300 toneladas de piedra de este antiguo yacimiento de fosforita cuando lograron encontrar los primeros restos humanos del fondo de la mina. Al continuar bajando, ya se han topado con el agua y han descartado casi por completo que haya más cuerpos: "Es muy improbable", aseguraron por entonces a este diario.

Ley de Memoria Histórica y Democrática

Durante su intervención, la vicepresidenta primera destacó también que "hemos tenido la gran suerte de exhumar cuatro cuerpos justamente un día antes de que se derogara la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura". En este sentido, mostró su rechazo a la derogación y aseguró que, pese a ello, la institución provincial continuará con iniciativas vinculadas a la memoria histórica y democrática.

"La anterior ley tenía un consenso por parte de todos los grupos políticos y de las distintas asociaciones de Extremadura, y estaba amparada en la ley nacional. Sin embargo, PP y Vox, por un acuerdo de intereses políticos, ha decidido eliminarla y crear un sucedáneo con unas condiciones que no tiene nada que ver y no garantiza la reparación y luchar por la justicia que se merecen estos familiares", expresó Gutiérrez.