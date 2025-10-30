Publican la ordenanza que regula las tasas y los supuestos de pago por las salidas del Sepei

El Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres (BOP) ha publicado la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei). En ella se detallan los costes asociados a la movilización del personal, material y vehículos, así como los supuestos en los que se establece el pago por las intervenciones y aquellos casos en los que no será necesario abonar dicha tasa.

La ordenanza recoge como hechos que dan lugar al cobro de la tasa: incendios y alarmas de los mismos; hundimientos totales o parciales de edificios e instalaciones, ruinas y derribos; inundaciones; salvamento y rescate de personas, animales y bienes; apertura de puertas, huecos y otros accesos, rescate en ascensores bloqueados; neutralización de vertidos de sustancias que puedan causar daños a la población, así como la caída de ramas o árboles; intervenciones en instalaciones de gas o agua, o con riesgo eléctrico hasta que el servicio de urgencias de la compañía se persone; y desconexiones de alarmas en funcionamiento descontrolado.

Por su parte, no están sujetos a pago los servicios prestados en beneficio del interés general, la seguridad pública o en casos de emergencias declaradas oficialmente a través de los procedimientos establecidos en la normativa de Protección Civil. Tampoco, las intervenciones como consecuencia de fenómenos meteorológicos extraordinarios o de otros acontecimientos catastróficos, así como la colaboración con los cuerpos y órganos de todas las administraciones públicas, "siempre que sean debidos a falta de medios adecuados por parte del solicitante".

Costes por personal y material

El documento aclara que la obligación de contribuir nace por la prestación del servicio, en beneficio de particulares, entendiéndose que se produce con la salida del personal y material del parque de bomberos, independientemente de cómo se inicie la actividad. "Incluso sin que hubiese mediado llamamiento por la parte interesada, siempre que se confirme la existencia de siniestro o la necesidad de auxilio", precisa.

Cuotas

La cuota se determinará según el número de efectivos personales y materiales utilizados, así como el tiempo invertido en la intervención. No se incluirá el tiempo de desplazamiento al lugar del siniestro ni el retorno al parque. En cuanto al material desechable, se calculará en base a las unidades utilizadas y de medida empleadas.

El coste de personal por hora varía según el tipo de personal, siendo los más altos para el jefe de Guardia y de Parque ( 23,88 euros por hora), mientas que los más bajos corresponden a bomberos auxiliares y conductores auxiliares (15,91 euros por hora). En el caso de los vehículos, las pick up-T son las que poseen una tasa menor (15 euros/hora) y las de mayor las autoescala y brazo articulado (83,58 euros/hora).

Los costes de material incluyen el espumógeno (6,55 euros/litro), el agua (1,05 euros/metro cúbico) y el absorvente (6,55 euros/Kilogramos).

En algunos casos, se fijará una cantidad única, como la apertura de puertas sin riesgo (325,65 euros), intervención en ascensor bloqueado (315,50 euros) o por la intervención con abejas y avispas (303,26 euros).

La anterior ordenanza que regulaba de las tasas es de 2008 y esta nueva está sometida a una exposición pública de 30 días hábiles.