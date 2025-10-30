Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política local

Los socialistas de Jaraíz de la Vera exigen "transparencia" en la reforestación de la dehesa boyal

Aseguran que hay "falta de información" y advierten que no se plantarán especies autóctonas

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera / Ayto. Jaraíz

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Grupo Municipal Socialista de Jaraíz de la Vera ha alzado la voz contra el proyecto de reforestación de la dehesa boyal, exigiendo "transparencia y participación ciudadana" ante lo que consideran un "negocio privado con riesgo para todos". La oposición critica al alcalde del PP por la "falta de información y la opacidad" en la gestión de una iniciativa que afecta al patrimonio natural del municipio.

A pesar de que el proyecto se ha presentado como "sostenible" y "respetuoso con el entorno", el PSOE ha revelado datos que, según afirman, desmienten esa narrativa. Se destaca que entre el 70 y el 80% de la nueva plantación serán pinos, una especie que no es autóctona de la dehesa boyal, contradiciendo las declaraciones del Alcalde, según señalan en una nota de prensa.

La preocupación no es solo ecológica, sino también de seguridad ambiental. Muchos vecinos ven el proyecto como un "auténtico polvorín verde" por el riesgo que supone para el ecosistema y la seguridad del municipio.

Cifras cuestionadas

La empresa privada responsable pagará al Ayuntamiento 14.990 euros al año, sumando 770.000 euros en 50 años. El Grupo Socialista ha manifestado su desacuerdo tanto en la forma como en el fondo del acuerdo.

La portavoz del PSOE, Cristina López, ha recordado que han solicitado explicaciones públicas en dos plenos consecutivos, pero la información sigue sin llegar a la ciudadanía. "Solo organizó una reunión el año pasado, para unos pocos, sin informar ni invitar al resto de grupos políticos," señaló López, quien lamentó la "acostumbrada opacidad" del equipo de gobierno.

Para comprobar la verdadera opinión del pueblo, y desmentir la afirmación del alcalde de que "no hay rechazo", el Grupo Municipal Socialista ha lanzado una encuesta anónima para conocer el sentir real de los jaraiceños sobre el plan de reforestación.

TEMAS

