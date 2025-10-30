Solicitan una ordenanza que regule los malos olores en Trujillo
Somos Cáceres señala que, además de molestos, «los malos olores pueden ser un riesgo para la salud»
La Agrupación Local de Somos Cáceres reclama al Ayuntamiento de Trujillo la elaboración de una ordenanza municipal que permita prevenir, reducir y controlar los olores que puedan afectar al bienestar de los vecinos del municipio.
Pedro Blanco, secretario de Política Rural, señala que el objetivo de la normativa sería «eliminar los impactos y molestias debidas a olores procedentes de actividades industriales, comerciales o con potencial incidencia olfativa», especialmente, en áreas residenciales y suelos urbanizables.
Así, el grupo exige al gobierno del PP que impulse medidas que protejan la calidad del aire y la salud pública. «Los malos olores pueden ser un riesgo para la salud», aseguran.
