Tres heridos en un choque entre dos coches en Tejeda de Tiétar, uno de ellos grave

Son dos mujeres y un varón que han sido trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Cáceres

Una colisión entre dos vehículos en Tejeda de Tiétar ha dejado tres heridos, uno de ellos grave. El suceso ha ocurrido a las 8.30 horas de la mañana de este jueves, 30 de octubre, entre los kilómetros 13 y 14 de la Ex-203, a la altura del municipio cacereño, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

Como consecuencia del choque, dos mujeres de 38 y 65 años han resultado heridas leve y menos grave, respectivamente, con trauma craneal y torácico y un varón, 47, ha resultado herido de gravedad. Los tres han sido trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) de Plasencia y otra de Jaraíz de la Vera, una ambulancia de soporte vital básico, una patrulla de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.

