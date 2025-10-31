Cáceres censa las infraestructuras de los pueblos que tienen amianto

En la provincia de Cáceres se pondrá en marcha un plan para elaborar un censo del amianto presente en las infraestructuras y edificios de 219 localidades menores de 10.000 habitantes.

La Diputación de Cáceres aprobó el jueves 30 de octubre, por unanimidad, una partida de 720.000 euros para llevar a cabo este proyecto, que contempla el censo, pero no la retirada del material.

Durante su intervención en el pleno, la diputada delegada del Área de Medio Ambiente, Angélica García, destacó que con este plan se pretende dar "un paso decisivo en la protección de la salud pública, la seguridad ambiental y en el cumplimiento de las obligaciones que la normativa estatal impone a los municipios en materia de gestión de residuos peligrosos".

De hecho, la normativa establece que "todas" las administraciones locales deben disponer de un inventario de las instalaciones que contengan amianto y de un calendario de retirada. Sin embargo, García señaló que "la mayoría de los ayuntamientos", en especial, los de menor tamaño "carecen de los medios técnicos y económicos necesarios para afrontar por sí solos esta tarea".

Por tal motivo, el plan, dotado con 720.000 euros, tiene como objetivo facilitar a los municipios de menos de 10.000 habitantes el cumplimiento de esta obligación y “asegurar que los censos se elaboren de manera coordinada, homogénea y eficiente en la provincia”, apuntó la diputada.

El proyecto permitirá identificar, registrar y planificar la retirada del amianto presente en infraestructuras municipales de 219 localidades cacereñas. La delegada del Área de Medio Ambiente detalló que los trabajos no se limitan a una observación aérea o superficial de la cubierta, sino que también implica la identificación de todos los materiales que puedan contener este mineral tanto en edificio como en depósitos, redes de abastecimiento, conducciones, vallado, bajantes o instalaciones industriales en desuso.

Cada localización será georeferenciada y documentada mediante una ficha técnica que recogerá el tipo de material y su uso, el estado de conservación, el nivel de riesgo potencial y las prioridades de retirada o sustitución. Además, García añadió que se elaborará un calendario "orientativo" de actuaciones conforme a las directrices de la guía para la elaboración del censo de amianto del Miteco y destacó que cada ayuntamiento dispondrá de su propio registro municipal.

Zonas

El plan divide a la provincia en cuatro zonas de actuación, en el que cuatro municipios actuarán como cabeceras: Jaraíz de la Vera (zona norte), Arroyo de la Luz (sur), Moraleja (noroeste) y Miajadas (este).

Censo, pero no retirada

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, precisó que los 720.000 euros aprobados se destinarán exclusivamente a la realización del censo, y no a las labores de retirada del material.

Cabe recordar que esta no es la única actuación vinculada a esta materia aprobada por la institución provincial. En el pleno del mes de marzo se dio luz verde a una partida de 120.000 euros para realizar un estudio para detectar la presencia de amianto en las construcciones de edificios públicos, en municipios menores de 10.000 habitantes de la provincia, para lo que se utilizará Inteligencia Artificial (IA).

¿Qué es el amianto?

Según recoge el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de España, el término amianto representa a un grupo de silicatos fibrosos de composición química variable que, por rotura o manipulación, pueden liberar las fibras que contienen. Cuando se inhalan fibras de amianto, estas pueden alojarse en los pulmones o traspasar las membranas y alcanzar y depositarse en otras partes de cuerpo, causando graves enfermedades como la asbestosis, cánceres de pulmón o de laringe y los mesoteliomas.