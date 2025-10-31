Cáceres propone cláusulas en los contratos públicos que fomenten la compra de productos de proximidad

El Consejo Provincial de Políticas Públicas ha presentado un nuevo informe centrado en la contratación pública y la economía social cooperativa en el ámbito agroalimentario. El documento propone que las administraciones públicas incluyan en sus contratos cláusulas que prioricen la contratación de cercanía, de manera que los servicios de restauración que gestionan, como los comedores escolares o las residencias, ofrezcan productos locales. Esta medida busca frenar la despoblación del mundo rural, impulsar la economía local y fomentar una alimentación saludable y sostenible.

El presidente del consejo y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno, explicó, durante la presentación del informe, que la propuesta de introducir cláusulas que "potencien" la contratación de cercanía y de suministro agroalimentario local tienen como fin dinamizar el territorio económicamente, así como ayudar a la sección ecológica y la lucha contra el cambio climático. "Si contratamos de cercanía, estamos limitando emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la eficiencia en la distribución de la alimentación que se proporciona por parte de las administraciones públicas", añadió.

Por su parte, Ángel Calle, profesor de Sociología de la Universidad de Extremadura y uno de los impulsores del informe junto a Beatriz Fadón, señaló que esta iniciativa busca atender la despoblación del mundo rural y el malestar agroganadero, que se manifiesta en cuestiones como los precios y se pregunta "cómo hacemos para colocar nuestros productos y poder vivir dignamente de ello". Además, añadió que también está vinculada a problemas de mala alimentación, puesto que consideró como "grave" que las administraciones públicas, a través de sus comedores, sean abastecidas "no privilegiando las cualidades nutricionales de un producto y el bienestar de la región", sino que primen otros elementos como "lo puramente económico" que rigen los contratos.

Factibilidad jurídica

En cuanto a la factibilidad jurídica, Moreno afirmó que el marco legal actual permite la introducción de cláusulas sociales y de cercanía, aunque precisó que estas no pueden determinar por completo la contratación pública porque ello iría en contra de la Ley de Contratos del Sector Público, pero sí es posible ponderar aspectos como la proximidad, el carácter ecológico de los alimentos o el impacto económico en el territorio en el que opera.

Ejemplos

Calle indicó que Extremadura no se encuentra entre los ejemplos que potencien aplicaciones del cambio del sistema agroalimentario, pero existen referentes de regiones "muy avanzadas" como Canarias, los comedores escolares de Valencia, País Vasco o Barcelona.

En Canarias, destacó el programa Ecocomedores, que cuenta con "más de 200 productores" involucrados en el abastecimiento local de comedores públicos, siendo uno de los proyectos con "más apoyo de la administración".

Sin embargo, el profesor de Sociología añadió que "la necesidad de recuperar una producción y abastecimiento local" comienza a germinar en Extremadura y señaló el ejemplo del programa 'La Vera nos alimenta'.

Incubar el sistema agroalimentario

Calle explicó que el sistema agroalimentario se compone de tres ámbitos que deben ser "incubados": la producción, quienes están dispuestos a poner sus alimentos de forma ecológica; la distribución, que actualmente en Extremadura está "enfocada hacia el exterior"; y la demanda de las residencias.

Para ello, se deben organizar talleres de formación, ofrecer incentivos para fomentar la participación y proporcionar asesoramiento jurídico, culinario, gastronómico y nutricional. En este sentido, Calle indicó que la Diputación de Cáceres puede jugar un papel en la producción, distribución y demanda mediante la formación, incentivos y asesoramiento.

¿Qué es el Consejo Provincial de Políticas Pública?

El Consejo Provincial de Políticas Pública se trata de un órgano compuesto por de carácter consultivo de la Diputación de Cáceres, que pretende acercar el pluralismo social, cultural y económico del territorio a la determinación y elaboración de las políticas públicas provinciales.