De Cáceres a Eljas: La fiesta de As Borrallás, 300 kilos de castañas asadas y mucha tradición

Si hay algo que se puede destacar de la provincia de Cáceres son sus tradiciones, y la Sierra de Gata es una mina. Con la llegada del otoño, el tinte de las hojas y las castañas, dos pueblos hermanados tumban la frontera que los separa y celebran sus tradiciones. La fiesta de As Borrallás, declarada de Interés Turístico Regional a finales de 2022, volverá a ocupar las calles de Eljas y su vecina portuguesa, Foios.

La Diputación de Cáceres lleva muchos años volcada para hacer perdurar estas festividades. Por ello, este viernes ha tenido lugar en la sede diputacional la presentación de los actos de esta fiesta llena de castañas fruto de un hermanamiento que, además, cumple 30 años. En el acto participaron Antonio Bellanco, alcalde de Eljas, y Javier Prieto Calle, Diputado delegado de Asistencia a Entidades Locales y Formación y alcalde de Piornal.

Bellanco, con evidente acento lagarteiru, desgranó las actividades que se realizarán los próximos 8 y 9 de noviembre, siendo el primer día en Foios y el segundo en Eljas. «Esta festividad es una ventana muy buena para mostrar la Sierra de Gata, ya no solo a Extremadura o Portugal, sino a toda España», comenzó diciendo sobre la fiesta en la que «participa muchísima gente y ayudan muchos vecinos».

El día 8 comenzará con una ruta hacia Foios, la 'Ruta internacional du contrabandu', que saldrá a las 9.00 del pabellón municipal de Eljas. Además se han preparado dos autobuses, rápidamente completos, para quienes no hagan el tramo de 14 kilómetros. La comida será en territorio portugués, donde se llevará vino, aceitunas y aguardiente «para que puedan degustar también en la parte portuguesa productos de la zona española».

Imagen de manos durante la presentación. / Pablo Parra

A las 16.00 comenzarán las actuaciones folclóricas, con el grupo 'La Rondeña' de Villamiel y y 'Solua' de Lageosa Da Raya representando a los vecinos. A continuación tendrá lugar el 'actu siguiu digustación de castañas asás i pruductus tipicus de ambus laus da raia', es decir, una degustación de castañas y bebida en armonía «hasta que la gente aguante».

El día 9 los actos serán en territorio español, iniciando con una ofenda floral en memoria de los contrabandistas de ambos lados de 'la raia' en el lugar de la estatua que los representa y que inauguró la Diputación en 1995. A las 16.00 también será el recibimiento a las autoridades como el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales; el subdelegado del Gobierno, José Antonio García Muñoz; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín Delgado; y alcaldes y diputados de Portugal.

A las 16.30 volverá el folclore con 'La Serrana de Piornal', un grupo «muy querido y que llevamos muchos años intentando que venga», y el Ranchu Folklóriku de Aranhas. Posteriormente la comida cobrará protagonismo de nuevo, con 300 kilos de castañas para asar allí mismo y 60 kilos de aceitunas a repartir con miel, vino, aguardiente y bebidas portuguesas. «Va a ser una tarde muy buena, esperemos que el tiempo acompañe», comentaba el edil.

Tradición e identidad

Por su parte, Javier Prieto añadió cómo «se pone en valor la tradición de la castaña en esta época y las relaciones personales entre ambas localidades». «Es una fiesta con una gran tradición, una gran identidad dentro de la provincia de Cáceres y una gran carga identitaria», apostillaba también sobre la fiesta de una Sierra de Gata que «vive un momento espectacular con el otoño y un paisaje digno de admirar».

«Creemos que la cultura forma parte de ese arraigo que permite que la gente tenga ese sentimiento de permanencia con el territorio», algo que sirve para «luchar contra la despoblación». La tradición, con olor a castaña asada de fondo, volverá a ser protagonista en Eljas y su hermana Foios.