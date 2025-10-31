Las Hurdes se preparan para tres días de feria con miel, folclore y tradición

La localidad hurdana de Caminomorisco acoge desde el viernes 7 de noviembre hasta el domingo 9 una nueva edición de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, un evento que aúna la divulgación sobre el sector de la miel con la promoción del patrimonio cultural y natural de la comarca.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes a las 11.30 horas, con la asistencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales Sánchez, y la alcaldesa de Caminomorisco, Noelia Martín Cervigón. La jornada incluirá actuaciones folclóricas de la escuela municipal El Paleo y de la Escuela de Tamborileros de Mesegal, además de la tradicional visita a los expositores y vino de honor.

Talleres infantiles

Durante la tarde se celebrarán talleres infantiles y una mesa técnica sobre comercio internacional y la PAC 2028–2033, con ponentes del Ministerio de Agricultura y de Cooperativas Agroalimentarias. La jornada concluirá con una calbotada popular en el exterior del recinto ferial y la actuación musical del grupo Enverea Folk en la plaza de la Libertad.

En el ámbito turístico, el viernes también se presentará la candidatura de Las Hurdes a Patrimonio Mundial de la Unesco como Paisaje Cultural, a cargo de la vicepresidenta de la diputación, María Esther Gutiérrez Morán, y del presidente de ADIC Hurdes, José Luis Azabal Hernández. La jornada se completará con la presentación del libro Check-in al éxito, la representación del Carnaval Hurdano, degustaciones en el estand de ATHUR y un planetario itinerante.

La cría de reinas y la mujer en la apicultura

El sábado 8 el recinto abrirá a las 10.00 horas con nuevas mesas técnicas apícolas, entre ellas una sobre la cría de reinas y producción de jalea real con la participación del experto francés Gilles Fert. Por la tarde, se abordará el papel de la mujer en la apicultura y se ofrecerán talleres, showcookings y la actuación de Acetre, uno de los grupos más emblemáticos del folclore extremeño.

La parte turística incluirá demostraciones gastronómicas como la ensalada de limón hurdano, charlas sobre astronomía, un mapa emocional de Las Hurdes, el grupo musical Tras la era y nuevos talleres de plantas aromáticas y velas de cera.

El domingo 9, jornada de clausura, estará centrado en el Concurso de mieles, con cata pública a cargo de las cooperativas Apihurdes y Sierramiel, y actuaciones de Fontanika folk antes de la entrega de premios y cierre oficial a las 15.00 horas. En el área turística habrá migas hurdanas, trajes típicos y talleres de petroglifos, con participación de las asociaciones locales de mujeres y colectivos educativos.

Con un programa que combina formación, cultura y gastronomía, la feria de Caminomorisco se consolida como uno de los grandes escaparates del turismo rural y la apicultura extremeña, y un homenaje al espíritu emprendedor de Las Hurdes, tierra de miel y de identidad propia.