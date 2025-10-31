El PP de Cáceres acusa al PSOE de mentir con respecto a la Ley de Concordia

El Partido Popular de la provincia de Cáceres asegura que "la nueva Ley de Concordia no paraliza las exhumaciones porque la Junta sigue con ellas, nunca las ha parado". Estas declaraciones del PP llegan después de que la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, expresara su rechazo a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura que según afirmó "tenía un consenso por parte de todos los grupos políticos y de las distintas asociaciones de Extremadura, y estaba amparada en la ley nacional".

Del mismo modo, lamentó que "PP y Vox, por un acuerdo de intereses políticos, ha decidido eliminarla y crear un sucedáneo con unas condiciones que no tiene nada que ver y no garantiza la reparación y luchar por la justicia que se merecen estos familiares".

Por su lado, el PP de la provincia declara que "miente con respecto a la Ley de Concordia aprobada en la Asamblea de Extremadura. Una vez más con fines electoralistas, buscando generar alarma y dudas en los ciudadanos".

Del mismo modo, señalan que Gutiérrez "miente" cuando manifiesta que la anterior Ley de Memoria Democrática tenía un consenso por parte de todos los grupos. "De hecho, el Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad y votó en contra de la aprobación de esta ley", añaden en el comunicado emitido.

