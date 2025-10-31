Trujillo acoge una jornada que impulsará el liderazgo femenino y el empredimiento rural

La ciudad trujillana será el próximo 4 de noviembre el escenario de una nueva edición del programa ‘Ellas Lideran’, una iniciativa de Extremadura Empresarial y la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

La jornada, que tendrá lugar en el Hotel Izan, de 9 a 13.30, estará dirigida a mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras que desarrollan o proyectan su actividad en el entorno rural y desean fortalecer sus competencias en liderazgo y sostenibilidad. La inscripción al evento es gratuita y las plazas son limitadas.

El encuentro contará con la ponencia principal ‘Liderar desde lo rural: claves para emprender con propósito y sostenibilidad’, impartida por Conce Macías.

En ella, la directora del Área de Innovación Social y Proyectos de AlmaNatura, referente nacional en la reactivación rural, ofrecerá una mirada práctica sobre el liderazgo consciente, la creación de alianzas estratégicas y la importancia de construir proyectos empresariales conectados con el territorio y con un propósito social claro.

Tras esta intervención, la técnica del Punto de Acompañamiento Empresarial, Noelia Gómez, presentará las ayudas y subvenciones disponibles para impulsar iniciativas emprendedoras, especialmente en el ámbito rural y femenino, según detalla el programa.

La cita, que contempla un espacio de networking, incluirá la presentación de LaCaraV, comunidad de mujeres emprendedoras y empresarias digitales, de la mano de su cofundadora, Cecilia Alvarado.

Experiencias que inspiran

Otra de las propuestas clave del programa será la mesa redonda titulada ‘Experiencias que inspiran’, en la que participarán dos empresarias extremeñas que han convertido sus proyectos en ejemplos de innovación y liderazgo.

Teresa Martín, presidenta de la Asociación de Empresarios de Trujillo (Asemtru) y CEO de Martín Delgado, relatará su experiencia al frente de una empresa familiar del sector logístico, comprometida con la modernización tecnológica y la igualdad de oportunidades.

Por su parte, Ana Pulido, economista y fundadora de Pistajara, compartirá su apuesta por la agricultura sostenible y el cultivo de pistachos ibéricos como vía de diversificación económica y revitalización del campo extremeño.