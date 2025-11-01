Arranca el Mes de las Reservas de la Biosfera de Cáceres: la historia de Jaraicejo y las carreteras paisajísticas del Tajo Internacional

El Mes de la Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional ha arrancado su novena edición con una charla sobre carreteras paisajísticas y una cita ligada a la historia en Jaraicejo. El programa, que se extenderá hasta el 30 de noviembre, incluye diversas actividades que abarcan naturaleza, historia, patrimonio, gastronomía o cultura en ambas reservas.

Inicio del programa

Jaraicejo fue el escenario de una de las primeras actividades en Monfragüe. En esta localidad se celebró un encuentro con el conocido como 'Príncipe del Renacimiento', el obispo Gutierre de Vargas Carvajal, quien en el siglo XVI, enamorado de Jaraicejo, marcó a esta localidad como epicentro de la diócesis. Una aproximación a la historia de la mano del historiador Arturo Domínguez García y de la cronista de Jaraicejo, Ana Torres León, y que continuó con una ruta teatralizada por el municipio, "siempre siguiendo los pasos y las hazañas de Gutierre Vargas Carvajal", describe la Diputación de Cáceres.

En la Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional, las actividades comenzaron en el Centro Multiusos de Carbajo, coincidiendo con el Festival de Música Magusto. En este contexto, se ofreció una charla informativa sobre las carreteras paisajísticas que se pueden recorrer dentro de la reserva, abordando caminos, tradiciones, sabores y paisajes del otoño.

Otra de las actividades, que según la institución provincial ha tenido "una estupenda acogida", fue la gymkana medioambiental dirigida a familias en el Centro de Visitantes norte Jesús Garzón, en el Parque de Monfragüe. Sin embargo, "debido a las condiciones meteorológicas", la ruta en kayak prevista por las aguas del río Sever, frontera natural entre España y Portugal, fue suspendida y se ha reprogramado para el próximo domingo 9 de noviembre.

Actividades del domingo

De cara al domingo, el programa incluye, siempre que el tiempo lo permita, una ruta interpretada por los lugares donde se encuentran las principales manifestaciones de arte rupestre de Monfragüe, arrancando del Centro de Interpretación de La Huella del Hombre de Serradilla.

Mientras que en el Tajo Internacional, se contempla una ruta que partirá de Mata de Alcántara y recorrerá antiguos caminos utilizados por pastores, comerciantes y vecinos, descubriendo paisajes naturales cargados de historia. El itinerario llegará hasta el embalse de Alcántara para navegar en barco un tramo de la reserva.