El Pleno de Trujillo recupera el debate de las ayudas culturales y deportivas bloqueadas en octubre

El Ayuntamiento de Trujillo celebrará el próximo miércoles, 5 de noviembre, a las cinco, una sesión plenaria ordinaria en la que se retomarán las bases reguladoras de las subvenciones culturales y deportivas para 2025, que ya fueron retiradas del orden del día en el pleno anterior, a raíz de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos de la oposición.

Fuentes municipales explican que la intención del equipo de gobierno es incorporar parte de esas aportaciones para facilitar su aprobación , de modo que las convocatorias puedan ponerse en marcha en las próximas semanas.

Por una parte, cabe recordar que las bases de las subvenciones culturales partían con una dotación inicial de 20.000 euros, mientras que las ayudas deportivas, se fijaban en 30.000 euros. No obstante, tanto el PSOE como Unidas por Trujillo plantearon en el pleno de octubre, una revisión y un incremento de ambas partidas.

Entre sus propuestas, figura además, eliminar el límite del 65% de financiación máxima que podía concederse sobre la cantidad solicitada por cada entidad, así como valorar la excepcionalidad de determinados proyectos, para considerar aumentar el respaldo económico. En esta línea, también se debatirá la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la elaboración de las carrozas para la Cabalgata de Reyes, que se resolverán, igualmente, en régimen de concurrencia competitiva.

Otros asuntos

La sesión plenaria también contempla la aprobación inicial de la alteración jurídica de varios caminos municipales con vistas a su posterior permuta. Se trata de un trámite administrativo que permitirá ajustar la titularidad y el uso de determinadas vías rurales, con el objetivo de mejorar la gestión del viario y facilitar actuaciones de ordenación del territorio.

Por otro lado, se someterá a votación la denominación de una nueva vía pública, situada junto a los palacios Juan Pizarro de Orellana y de Chaves, que pasará a llamarse, si se acuerda, Antonia María Hernández Moreno.

El pleno también abordará la prórroga del convenio de colaboración con la Junta de Extremadura, para la prestación de los servicios sociales de atención básica hasta 2026, con el fin de garantizar la continuidad de los programas.