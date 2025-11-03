Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrevista |

Cáceres exhibe sus sabores en Barcelona

Las Denominaciones de Origen Protegida e Indicaciones Geográficas Protegidas de la provincia viajan al Gastronomic Forum de la ciudad condal

Juan Moriano

Cáceres

Las Denominaciones de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la provincia de Cáceres se presentan en el Gastronomic Forum de Barcelona, salón del sector de la hostelería, la gastronomía y el foodservice, que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre.

"Uno de los principales eventos del sector Horeca y la gastronomía en el sur de Europa", describe la Diputación de Cáceres, que ha organizado, a través de un stand institucional, acciones para dar a conocer, junto a representantes de sus Consejos Reguladores, los sellos de calidad DOP Aceite Gata-Hurdes, Aceite Villuercas Ibores Jara, Cereza del Jerte, Dehesa de Extremadura, Miel Villuercas-Ibores, Pimentón de La Vera, Queso Ibores, Queso de Acehúche, Torta del Casar, Ribera del Guadiana; y las IGP Corderex, Cabrito de Extremadura, Ternera de Extremadura y Vaca de Extremadura.

La acción se enmarca dentro de la estrategia de promoción territorial y agroalimentaria de la administración provincial, "con el objetivo de dar visibilidad al potencial gastronómico de la provincia, reforzar el posicionamiento de sus productos con sello de calidad diferenciada (DOP e IGP) y fomentar nuevas oportunidades comerciales y turísticas vinculadas a la gastronomía".

Degustaciones

Durante los tres días, el espacio acogerá presentaciones y degustaciones de estos productos, muestras de cocina en directo dirigidas por el chef Alejandro Hernández del Restaurante Versátil de Zarza de Granadilla (con 1 Estrella Michelín) y difusión de material promocional. Según describe la institución provincial, los visitantes que acudan al stand cacereño tendrán la oportunidad de degustar tapas elaboradas a base de productos de Denominaciones de Origen Protegida e Indicaciones Geográficas Protegidas, entre las que se encuentran: dados de asado tradicional de paletilla de Cordero de Extremadura IGP con puré de patatas al AOVE Gata-Hurdes DOP y salsa de Miel Villuercas Ibores DOP o bombones de paté de Cabrito de Extremadura IGP, crema de Queso de Acehúche DOP y pan tostado con AOVE Gata-Hurdes DOP.

TEMAS

