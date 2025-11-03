Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El corazón de la Guardia Civil en Robledillo de Gata: más que uniformes, manos amigas en la Extremadura rural

Los agentes de la Benemérita juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la calidad de vida y de la esctrutura social en los pueblos

Un guardia civil ayuda a una mujer mayor a llevar el carrito de la compra en Robledillo de Gata.

Un guardia civil ayuda a una mujer mayor a llevar el carrito de la compra en Robledillo de Gata. / Guardia Civil

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Extremadura también se vacía. De sus 388 poblaciones (223 en la provincia de Cáceres y 165 en la de Badajoz), algunas no superan los 100 ciudadanos. Según el padrón de 2024, las localidades más pequeñas son Pedroso de Acím (73 habitantes), El Carrascalejo (77), Ruanes (81), Cachorrilla (82), Campillo de Deleitosa y Benquerencia 84. En ellas se han instalado el silencio y la paz, pero sobre todo la solidaridad y la cercanía; y en ellas también juega un papel destacado los agentes de la Guardia Civil. Su presencia no solo supone seguridad, sino también colaboración.

La imagen viral

El pasado 30 de octubre, una fotografía se viralizó por redes sociales mostrando ese cometido poco valorado, pero, sobre todo, testimoniaba la labor, la importancia y la necesidad de la Benemérita en los pueblos extremeños. La instantánea es sencilla, aunque encapsula la esencia del servicio benemérito en el medio rural: Un agente de la Guardia Civil de Robledillo de Gata (población de 94 habitantes en la provincia de Cáceres) llevando el carro de la compra de una mujer mayor por una calle empinada de la población cacereña. A la imagen le acompaña el siguiente texto: "Un guardia civil ayuda a una persona mayor con su carro de la compra en una cuesta en Robledillo de Gata".

También plasma el compromiso inquebrantable de la Guardia Civil con los extremeños, con un quehacer reservado, pero efectivo y sin descanso.

Ayudar a esa vecina de Robledillo de Gata solo es una gota en el inmenso mar de humanidad de los guardias civiles y de esa solidaridad sabe mucho Extremadura. Este verano muchos fueron los colectivos que se volcaron con la región por los incendios y ahí estuvieron los agentes arriesgando sus vidas por los vecinos. O el Seprona defendiendo la riqueza del medio ambiente y el patrimonio rural del que hace gala la comunidad autónoma.

Noticias relacionadas y más

Se trata solo de unos ejemplos, pero que demuestran el arraigo de la Guardia Civil en la Extremadura rural y su importancia para mantener la calidad de vida y la estructura social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
  2. El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
  3. Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
  4. Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
  5. El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
  6. Las Hurdes se prepara para tres días de feria con miel, folclore y tradición
  7. Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla
  8. Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden

El corazón de la Guardia Civil en Robledillo de Gata: más que uniformes, manos amigas en la Extremadura rural

El corazón de la Guardia Civil en Robledillo de Gata: más que uniformes, manos amigas en la Extremadura rural

'Geodisea', un viaje por las maravillas de Villuercas-Ibores-Jara

'Geodisea', un viaje por las maravillas de Villuercas-Ibores-Jara

Malpartida de Cáceres, el epicentro de la cultura en Extremadura

Malpartida de Cáceres, el epicentro de la cultura en Extremadura

Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: "Estamos destrozados"

Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: "Estamos destrozados"

Arranca el Mes de las Reservas de la Biosfera de Cáceres: la historia de Jaraicejo y las carreteras paisajísticas del Tajo Internacional

Arranca el Mes de las Reservas de la Biosfera de Cáceres: la historia de Jaraicejo y las carreteras paisajísticas del Tajo Internacional

Los siete motivos para visitar el Casar, el pueblo de la Torta y los churros de Ronco Tovar a solo 11 kilómetros de Cáceres

Los siete motivos para visitar el Casar, el pueblo de la Torta y los churros de Ronco Tovar a solo 11 kilómetros de Cáceres

El Pleno de Trujillo recupera el debate de las ayudas culturales y deportivas bloqueadas en octubre

El Pleno de Trujillo recupera el debate de las ayudas culturales y deportivas bloqueadas en octubre

El PP de Cáceres acusa al PSOE de mentir con respecto a la Ley de Concordia

El PP de Cáceres acusa al PSOE de mentir con respecto a la Ley de Concordia
Tracking Pixel Contents