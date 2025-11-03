'Geodisea', un viaje por las maravillas de Villuercas-Ibores-Jara

Son muchas las maravillas que alberga la provincia de Cáceres. Cada una de sus regiones tiene tesoros que fascinan a cualquiera, unos más conocidos que otros. Una de las tareas de la Diputación de Cáceres es dar visiblidad a todas estas comarcas y que sean un emblema conocido de la provincia y la comunidad entera.

El turno le ha tocado a la comarca de Villuercas-Ibores-Jara, donde este mes se vivirá la 'Geodisea: viaje a la historia de la tierra', tal y como se ha presentado este lunes en la sede provincial a cargo del Diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos, Javier Diaz Cieza. En su novena edición, este paquete de 32 actividades gratuitas tendrá lugar del 7 al 30 de noviembre, y estará dividido en cuatro temáticas: Geosabor, Geocultura, Geoestrellas y Geoaventura.

La más extensa de estas temáticas es la primera, Geosabor, que tendrá lugar del 7 al 9 con 13 actividades que incluyen numerosas degustaciones y catas de vino o cerveza, una Ruta del Queso en Castañar de Ibor o un viaje oleoturístico descubriendo el aceite de la zona en Alía. Geosabor se fundamenta en la tres denominaciones de origen de la región: el aceite, la miel y el queso. Además habrá castañas, un alimento muy otoñal que también se puede degustar en el Otoño Mágico del Valle del Ambroz, una fiesta a la cual Geodisea «no tiene nada que envidiar».

Del 15 al 26 llegará el turno de Geocultura, con ocho actividades donde dominan las rutas. Desde las cuevas de Berzocana, con sus pinturas rupestres, hasta el valle del Hospital del Obispo, pasando por la joya de la corona: Guadalupe. En Deleitosa habrá el domingo 16 una exposición con el legado del fotógrafo William Eugene Smith. Son actividades «pensadas para todos los gustos y todas las edades».

Imagen de Javier Diaz Cieza durante su intervención. / Pablo Parra

El fin de semana del 22 al 23 llegará la novedad, Geoestrellas, una oportunidad para descubrir el cielo extremeño y del Geoparque, «uno de los más bonitos de la península ibérica», y todo lejos de la contaminación lumínica. Esta novedad coincide con el nombramiento de la comarca como 'Destino Starlight'. Serán tres actividades solo, y todas en Guadalupe.

El sprint final lo da Geoaventura en el último fin de semana, del 28 al 30, con una gymkana en autocaravana por el Geoparque, cursos o rutas como el del acueducto de las Herrerías de Campillo de Deleitosa (el pueblo más pequeño de la comarca) o la garganta de Descuernacabras.

El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara tiene mucho más que solo el Monasterio de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. Geodisea es una oportunidad para descubrir lugares o actividades que no todos los extremeños tienen la suerte de conocer. Las inscripciones ya están abiertas, disponibles en geoparquevilluercas.es/geodisea-2025/, pero las plazas suelen agotarse rápidamente.