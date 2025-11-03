Puerta de entrada a Monfragüe
Torrejón el Rubio solicita apoyo institucional para contar con instalaciones infantiles "adecuadas"
La nueva alcaldesa local, Nazaret Gordo, mantiene un encuentro con el presidente de la Diputación de Cáceres para abordar cuestiones para mejorar los servicios del municipio, como disponer de un espacio para celebrar eventos o la mejora de la señalética
La nueva alcaldesa de Torrejón el Rubio, Nazaret Gordo, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en el que le ha trasladado la necesidad de apoyo institucional para abordar cuestiones que "mejoren" la vida en el municipio.
Según indica la institución provincial, la regidora, que asumió el bastón de mando hace poco tiempo, le ha planteado al presidente cuestiones como contar con instalaciones infantiles "adecuadas", así como de un espacio y nave multiusos para la celebración de eventos y reuniones, "teniendo en cuenta la afluencia de turismo y visitantes que recibe este municipio", y la mejora de la señalética como una de las puertas de entrada a Monfragüe.
Desarrollo turístico
Por su parte, el presidente de la diputación ha reconocido "el peso" que Torrejón el Rubio tiene para "el desarrollo turístico de esta zona de la provincia", una localidad, en el corazón de Monfragüe, con una "enorme riqueza" medioambiental y cultural, con el castillo o el dolmen de Las Corchuelas, los distintos abrigos con pinturas rupestres que acoge el municipio, así como el hecho de que se le considera un "punto de referencia" para el turismo ornitológico. A todo ello, se suma "las numerosas posibilidades" de rutas y actividades naturales y deportivas que aporta.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Las Hurdes se prepara para tres días de feria con miel, folclore y tradición
- Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden