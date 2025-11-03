Torrejón el Rubio solicita apoyo institucional para contar con instalaciones infantiles "adecuadas"

La nueva alcaldesa de Torrejón el Rubio, Nazaret Gordo, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en el que le ha trasladado la necesidad de apoyo institucional para abordar cuestiones que "mejoren" la vida en el municipio.

Según indica la institución provincial, la regidora, que asumió el bastón de mando hace poco tiempo, le ha planteado al presidente cuestiones como contar con instalaciones infantiles "adecuadas", así como de un espacio y nave multiusos para la celebración de eventos y reuniones, "teniendo en cuenta la afluencia de turismo y visitantes que recibe este municipio", y la mejora de la señalética como una de las puertas de entrada a Monfragüe.

El encuentro en el palacio Provincial. / Cedida por la Diputación de Cáceres

Desarrollo turístico

Por su parte, el presidente de la diputación ha reconocido "el peso" que Torrejón el Rubio tiene para "el desarrollo turístico de esta zona de la provincia", una localidad, en el corazón de Monfragüe, con una "enorme riqueza" medioambiental y cultural, con el castillo o el dolmen de Las Corchuelas, los distintos abrigos con pinturas rupestres que acoge el municipio, así como el hecho de que se le considera un "punto de referencia" para el turismo ornitológico. A todo ello, se suma "las numerosas posibilidades" de rutas y actividades naturales y deportivas que aporta.