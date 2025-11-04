Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alertan del deterioro y las humedades del casco histórico de Trujillo

Somos Cáceres pide a las administraciones competentes «que actúen con urgencia para reparar los daños y refuercen la supervisión técnica en cualquier intervención»

Murallas y almenas del castillo de Trujillo.

Murallas y almenas del castillo de Trujillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha denunciado el deterioro progresivo y la presencia de humedades en distintos puntos del casco histórico de Trujillo y en la muralla que rodea la ciudad monumental.

Adela Augusto, secretaria de Política Institucional de la formación, señala que las humedades de algunos de los monumentos más representativos de municipio, evidencian su falta de mantenimiento. De hecho, el grupo sostiene que el problema radica en la deficiente red de drenaje y en la escasa conservación del entorno histórico.

Por ello, pide al Ayuntamiento y a las administraciones competentes «que actúen con urgencia para reparar los daños y refuercen la supervisión técnica en las intervenciones».

