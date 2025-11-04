Operación 'Wonder 25'
Detienen a tres personas por robos con fuerza en comercios de municipios de Cáceres: suatraían prendas textiles y objetos de fácil transporte para su posterior venta
Se les atribuye la supuesta autoría de cuatro hechos delictivos, dos cometidos en la localidad de Coria, uno en Moraleja y otro en Villamiel
Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo Roca de Coria, han desarrollado la denominada operación 'Wonder 25' en la que se han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, como supuestos autores de varios delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales de la provincia de Cáceres, tras una "laboriosa" investigación iniciada a raíz de una serie de robos ocurridos durante los meses de septiembre y agosto del presente año.
En total, la Benemérita contabilizó cuatro hechos delictivos, dos cometidos en la localidad de Coria, uno en Moraleja y otro en Villamiel.
Mismo modus operandi
Desde el primer momento, el Instituto Armado explica que, los agentes del equipo ROCA sospecharon que los robos pudieran estar relacionados, debido a las "similitudes" en el modus operandi empleado. Asimismo, detalla que, en todos los casos, los autores actuaban durante la noche, forzando las cerraduras de los establecimientos mediante la fractura del bombín.
Para ello, la Guardia Civil indica que utilizaban algún tipo de herramienta o instrumento "contundente" con el que apalancaban la cerradura hasta conseguir abrir la puerta y acceder al interior. Una vez dentro, la Benemérita detalla que sustraían "principalmente" prendas textiles y otros objetos de fácil transporte y posterior venta.
Durante las pesquisas practicadas, los agentes llevaron a cabo "numerosas" inspecciones oculares y tomas de manifestaciones, recopilando otros indicios en los distintos lugares donde se habían cometido los robos.
Detenidos en Badajoz
Como resultado de las investigaciones, la Benemérita logró identificar a los presuntos responsables, quienes resultaron ser vecinos de la provincia de Badajoz, que cuentan con un "amplio historial" delictivo por hechos similares, cometidos en distintas provincias del territorio nacional.
Con todas las pruebas e indicios obtenidos, los agentes se desplazaron hasta Badajoz, donde procedieron a la detención de las tres personas como supuestas autoras de cuatro delitos contra el patrimonio por robo con fuerza.
Disposición judicial
Las diligencias instruidas fueron remitidas al órgano judicial competente quedando los detenidos a disposición de la autoridad judicial.
Con tal actuación, la Guardia Civil destaca que ha conseguido esclarecer una serie de robos que habían generado "gran preocupación" entre los comerciantes de la zona norte de la provincia y en relación a ellos, se recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o circunstancia sospechosa que pudiera servir para la prevención y esclarecimiento de este tipo de delitos.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Las Hurdes se prepara para tres días de feria con miel, folclore y tradición
- Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden