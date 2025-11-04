Detienen a tres personas por robos con fuerza en comercios de municipios de Cáceres: suatraían prendas textiles y objetos de fácil transporte para su posterior venta

Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo Roca de Coria, han desarrollado la denominada operación 'Wonder 25' en la que se han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, como supuestos autores de varios delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales de la provincia de Cáceres, tras una "laboriosa" investigación iniciada a raíz de una serie de robos ocurridos durante los meses de septiembre y agosto del presente año.

En total, la Benemérita contabilizó cuatro hechos delictivos, dos cometidos en la localidad de Coria, uno en Moraleja y otro en Villamiel.

Mismo modus operandi

Desde el primer momento, el Instituto Armado explica que, los agentes del equipo ROCA sospecharon que los robos pudieran estar relacionados, debido a las "similitudes" en el modus operandi empleado. Asimismo, detalla que, en todos los casos, los autores actuaban durante la noche, forzando las cerraduras de los establecimientos mediante la fractura del bombín.

Herramientas. / Guardia Civil

Para ello, la Guardia Civil indica que utilizaban algún tipo de herramienta o instrumento "contundente" con el que apalancaban la cerradura hasta conseguir abrir la puerta y acceder al interior. Una vez dentro, la Benemérita detalla que sustraían "principalmente" prendas textiles y otros objetos de fácil transporte y posterior venta.

Durante las pesquisas practicadas, los agentes llevaron a cabo "numerosas" inspecciones oculares y tomas de manifestaciones, recopilando otros indicios en los distintos lugares donde se habían cometido los robos.

Detenidos en Badajoz

Como resultado de las investigaciones, la Benemérita logró identificar a los presuntos responsables, quienes resultaron ser vecinos de la provincia de Badajoz, que cuentan con un "amplio historial" delictivo por hechos similares, cometidos en distintas provincias del territorio nacional.

Con todas las pruebas e indicios obtenidos, los agentes se desplazaron hasta Badajoz, donde procedieron a la detención de las tres personas como supuestas autoras de cuatro delitos contra el patrimonio por robo con fuerza.

Disposición judicial

Las diligencias instruidas fueron remitidas al órgano judicial competente quedando los detenidos a disposición de la autoridad judicial.

Con tal actuación, la Guardia Civil destaca que ha conseguido esclarecer una serie de robos que habían generado "gran preocupación" entre los comerciantes de la zona norte de la provincia y en relación a ellos, se recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o circunstancia sospechosa que pudiera servir para la prevención y esclarecimiento de este tipo de delitos.