Katia the Cat invita a los menores a resolver misterios en el Gabriel y Galán de Trujillo

El espectáculo infantil de la compañía Café de las Artes Teatro se representará este viernes, a las seis de la tarde y la entrada tendrá un precio de cinco euros

Una de las escenas del espectáculo infantil ‘Katia the Cat’.

Una de las escenas del espectáculo infantil ‘Katia the Cat’. / Café de las Artes Teatro

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

El teatro trujillano Gabriel y Galán volverá a llenarse de imaginación este viernes, con la llegada de ‘Katia the Cat. Detective Privada’, una propuesta de teatro infantil que promete divertir, sorprender y hacer soñar a pequeños y mayores. La función, organizada por el Ayuntamiento de Trujillo, comenzará a las seis, y las entradas tendrán un precio de cinco euros. 

La obra, creada por la compañía Café de las Artes Teatro (CdAT), invita al público a sumergirse en una historia de aventuras y misterio, imaginada por una niña y un niño que deciden jugar a ser detectives. Así, a través del juego y la fantasía, ambos construyen un universo propio donde Katia The Cat, la protagonista, se enfrenta a casos imposibles, pistas escondidas y varios giros inesperados.

En el escenario estarán Alicia Trueba y Xandra Gutiérrez, dos actrices con una amplia trayectoria en el teatro familiar y de objetos, que dan vida a esta historia, bajo la dirección de Javier Ariza. El montaje combina diferentes lenguajes escénicos, como teatro físico, clown y gestual, con una cuidada estética y puesta en escena.

