Cultura
Literatura en mi pueblo: una iniciativa que lleva la actualidad literaria extremeña a las zonas rurales de Cáceres
A través del programa, autores de la región recorrerán distintas localidades de la provincia
La Diputación de Cáceres y la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (Aeex), han puesto en marcha el programa 'Literatura en mi pueblo', una iniciativa que busca acercar la actualidad literaria extremeña a "pequeños" municipios de la provincia y fomentar la cultura literaria en las zonas rurales.
De este modo, la institución provincial explica que escritores de región visitarán una veintena de localidades cacereñas con el "afán de facilitar el contacto directo y vivo" con autores en espacio culturales municipales.
El calendario de encuentros y charlas comenzó el pasado mes de octubre con citas en Campo Lugar, Deleitosa, Mohedas de Granadilla, Santa Cruz de Paniagua, Romangordo y Valdastillas, localidades a las que se trasladaron Nuno Pires, Raquel Gamero, Rosa López, Laura Salguero, Marino González y Alberto Navalón.
Próximas citas
En noviembre y diciembre, el calendario, por orden de celebración, incluye las siguientes citas: Urbano Pérez, Guijo de Granadilla (11 de noviembre); Pilar López, Ceclavín (12 de noviembre); Ángel Borreguero, Talayuela (15 de noviembre); Salvador Vaquero, Serrejón (28 de noviembre) e Isabel Pérez, Cabañas del Castillo (6 de diciembre).
También contempla a Miriam Rivero, Tejeda de Tiétar (12 de diciembre); Antonio Gutiérrez, Azabal (13 de diciembre); Alba Gustos, Castañar de Ibor (15 de diciembre) y Ana Bermejo, Valdehúncar (20 de diciembre).
Más fechas por concretar
Por otra parte, la diputación indica que, aunque aún con fechas por concretar, también habrá actividades literarias en Casas del Monte con Pilar Alcántara; Casatejada de la mano de Patricia Casasola; La Moheda de Gata y el autor Cecilio Venegas y Fernando de las Heras estará en Torrecillas de la Tiesa.
