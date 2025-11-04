El Ayuntamiento de Navezuelas solicita a los vecinos que no alimenten a los gatos callejeros para prevenir focos de insalubridad

El Ayuntamiento de Navezuelas emitió un bando en el que se indicaba que "queda prohibido suministrar alimentos a animales vagabundos o abandonados en la vía pública, debido a los focos de insalubridad que esto puede acarrear, así como las molestias al resto de vecinos, por la proliferación de estos animales". Se señalaba que, dada la presencia de felinos en el municipio, alimentarlos agravaba el problema y se solicitaba a los vecinos que dejaran de hacerlo. Sin embargo, el alcalde local, Carlos Javier Ríos, decidió retirarlo para evitar entrar en un "dime y diretes" con asociaciones animalistas.

Según explicó el regidor, el bando se debió a que, en determinadas zonas del municipio, "se están fomentando" las colonias felinas debido a que los vecinos proveen de alimento a los animales, lo que provoca que se pueda crear "un problema de insalubridad". Concretó que existen dos o tres focos en la localidad, pero vino motivado por la situación de las inmediaciones del colegio municipal, donde se ha detectado heces en el patio del centro educativo y en las calles adyacentes.

Por ello, el alcalde aclaró que el bando es una recomendación y que se puso en contacto con los vecinos que alimentan a los gatos para que dejen de hacerlo, puesto que, "en lugar de luchar contra las colonias felinas, estaban favoreciendo la existencia de las mismas". Según el regidor, los habitantes, que dan de comer a los animales porque les da "pena" al verlos en la calle, comprenden la medida.

Ríos, veterinario de profesión, afirmó que no echarle de comer a los gatos callejeros no implica que "sea un maltrato animal o que se vayan a morir", puesto que añadió que son depredadores y cazan. "En los pueblos, toda la vida han estado sueltos y han cazado en el campo o en cuadras".

Asimismo, destacó la necesidad de concienciar a quienes desean cuidar de un perro o un gato para que lo hagan en "condiciones dignas en sus domicilios", sin dejarlos sueltos por la vía pública. Además, apuntó que hay gatos callejeros que provienen de particulares, pero "se dejan sueltos", se agrupan con otros en las calles, se reproducen, se crean colonias y "problemas de salubridad".

Aunque el regidor señaló la presencia de dos o tres focos "importantes" en el municipio, matizó que el número de gatos callejeros es "como en todos los pueblos" y denunció que es un problema "generalizado".

Crítica al método CER

En cuanto al sistema de control poblacional CER (Captura, Esterilización y Retorno), que consiste en capturar al mayor número de gatos de la colonia, censarlos, identificarlos, esterilizarlos y devolverlos a su lugar de origen; el alcalde trasladó que es "muy costoso" e "inasumible para el 85% de ayuntamientos de España", salvo para consistorios de mayor tamaño, como los de Madrid o Barcelona.

El mandatario local aseguró que en Navezuelas ya se han realizado iniciativas, a través de asociaciones y vecinos del pueblo, en el que se han capturado gatos de la calle con jaulas para esterilizarlos. Sin embargo, añadió que "con una pareja que te quede sin esterilizar, el problema no se soluciona". El alcalde consideró que estas iniciativas son insuficientes y reclamó que el Gobierno central proporcione recursos económicos para llevar a cabo la gestión de animales callejeros. Mientras que, a nivel municipal, el regidor apuntó que creyeron oportuno intentar concienciar a las personas para "luchar contra este problema" porque "estamos creando un problema de insalubridad"

Ríos señaló que, como miembro de la comisión de salud pública que abordó este tema, han trasladado una petición al ministerio competente para que modifique el reglamento y así descargar de responsabilidad que ha pasado del protector de los animales a los ayuntamientos.

Según el regidor, esta solicitud se fundamenta, por un lado, en que la ley es "inasumible" para los ayuntamientos y, por otro, en la "falta de financiación" para llevar a cabo las medidas.

Ley de Bienestar de los Animales

La ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, establece en su artículo 22, relativo a la recogida y atención de animales, que corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día. Esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal.

El mismo artículo señala que, en caso de que las poblaciones que no dispongan de medios propios para ejercer su competencia para la recogida y el mantenimiento de los animales podrán suscribir convenios de colaboración con centros mancomunados, pertenecientes a otras administraciones o contratados, que cumplirán las condiciones mínimas reguladas en la presente ley. En este caso se dispondrá de una instalación temporal municipal para albergar a los animales hasta su recogida por el servicio correspondiente, que reúna los requisitos de espacio, seguridad y condiciones para el bienestar de los animales alojados temporalmente.