Nuevo proyecto de desarrollo rural en Cáceres: optimizar los senderos estrechos para el ciclismo de montaña

Acondicionar los singletracks de La Vera es el objetivo del nuevo proyecto que lleva a cabo el Grupo de Acción Local ADICOVER, con el apoyo de la Diputación de Cáceres y de la Junta de Extremadura. Bajo el nombre de, precisamente, 'La Vera Singletracks', esta iniciativa pretende arreglar y mejorar estos senderos estrechos con curvas suaves, pendientes controladas y firme estabilizado que evita la erosión y mejora la seguridad. Este tipo de caminos son de un ancho aproximado al de la bicicleta, que obliga a circular en fila.

Además de conseguir que sean aptos para senderistas, corredores y ciclistas, se optimizarán específicamente para la práctica del ciclismo de montaña, siguiendo estándares internacionales de diseño y construcción. Así lo ha explicado el gerente de ADICOVER, Quintín Correas, en el auditorio municipal de Villanueva de la Vera este martes, donde se han reunido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, la directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María de los Ángeles Muriel, representantes municipales de la comarca, empresarios, empresarias y otros agentes sociales.

Arranca en Villanueva, Valverde y Talaveruela

El proyecto ha arrancado con una red inicial de caminos en Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera y Talaveruela de la Vera pero "tiene vocación de continuidad", según ha manifestado el presidente de ADICOVER y alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo. También ha insistido en la importancia de aprovechar todos los recursos del territorio “y convertirlos en proyectos, que es lo que mueve a la comarca de La Vera, avanzar y atraer visitantes durante todo el año, para lo que cada vez tenemos más capacidad”, detallando que, actualmente, la comarca cuenta con 67 restaurantes, 222 alojamientos, 19 albergues y campings, una decena de salones de convenciones… “sumando alrededor de 3.000 habitaciones disponibles para recibir visitantes”.

Reunión en el auditorio municipal de Villanueva de la Vera. / Diputación de Cáceres

Morales, por su parte, ha anunciado un incremento presupuestario de cara al próximo ejercicio destinado a los Grupos de Acción Local, pasando de 29.000 euros a 40.000 para cada uno de ellos. También se contempla aumentar la ayuda financiera a Redes o a las mancomunidades, “porque son todos ellos los que consiguen este desarrollo, y hago un llamamiento a todas las administraciones, a los de arriba, a sumar esfuerzos porque el desarrollo del mundo rural tiene que contar con el mundo rural”.

El alcalde de Villanueva de la Vera, Daniel Morcuende, se ha sumado al agradecimiento, “porque el apoyo de las instituciones es el que nos permite que esta apuesta tenga vocación de futuro, continuidad y una toda la comarca”.

Así, estos primeros tramos de caminos recuperados, son, tal como ha indicado el gerente de ADICOVER, un ejemplo tangible del potencial de La Vera como destino de turismo activo y sostenible, capaz de atraer visitantes durante todo el año y dinamizar la economía local. “Este proyecto sienta las bases para una red comarcal de senderos de referencia en Extremadura, uniendo deporte, conservación y desarrollo rural bajo una misma visión”, ha concluido.