La Ruta de Carlos V cumple 40 años recorriendo la historia del emperador

La ‘Ruta de Carlos V’, que rememora el último viaje del emperador a Yuste, celebrará el 9 de noviembre su cuarenta aniversario. El itinerario, un recorrido histórico a través de la naturaleza, comenzará en Tornavacas y concluirá en Jarandilla de la Vera (26 kilómetros).

Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la web del Grupo Placentino de Montaña, organizador del evento, cuyo plazo permanecerá abierto hasta que se agoten las plazas limitadas a unas 230 personas. Las tarifas varían según la categoría: los adultos deben abonar 20 euros si son socios y 22 euros si no lo son, mientras que en el caso de los niños tendrán un coste de 18 euros (socios) o 20 euros (no socios). A todos ellos, se les hará entrega de un bastón conmemorativo por el 40 aniversario de la prueba.

La salida del autobús hacia Tornavacas tendrá lugar a las 7.00 horas desde la Avenida del Valle de Plasencia. En Tornavacas, se ofrecerá un desayuno con churros, y al finalizar el recorrido en Jarandilla de la Vera, los asistentes disfrutarán de un chocolate en el hogar del pensionista. El primer autobús de regreso a la ciudad placentina saldrá a las 16.30 horas.

Preparación Física

Francisco Javier Carrasco, presidente del Grupo Placentino de Montaña, advirtió, durante la presentación de la pruba, que la ruta es exigente, por lo que recomendó a los participantes estar preparados físicamente y equipados de forma acorde. Por ello, destacó la necesidad de vestir un buen calzado, puesto que el itinerario es pedregoso y, con la lluvia, algunas zonas pueden ser resbaladizas. Además, añadió la importancia de llevar comida, una linterna o ropa impermeable, puesto que el tiempo puede cambiar aunque amanezca despejado.

Carrasco subrayó también que el Grupo Placentino no actúa como guía, sino como acompañante. Por ello, pidió a quienes acudan a la Ruta de Carlos V y decidan salirse de la ruta o que no pasen por los controles lo comuniquen para no generar preocupación.

Precaución en los cruces

Además, el presidente del Grupo Placentino de Montaña explicó que a cada uno de los participantes se le ofrece un mapa y recordó que se tenga precaución en los cruces. "Hubo gente que saliendo de Tornavacas ya se había perdido", añadió.

Por otra parte, Carrasco señaló que en los cruces de la ruta se colocan cintas de baliza y recordó que las señales del itinerario de Carlos V son rojas y blancas. El primer punto de control será en Collado de Las Losas, en el que los participantes podrán abandonar la prueba si lo desean y tomar un vehículo para descender.

Origen

Isabel María Blanco, edil de Deportes de Plasencia, rememoró los comienzos de la ruta hace 40 años, cuando acudían unas 20 o 25 personas, mientras que en ediciones posteriores se han alcanzado la cifra de "más de 1.000 personas".