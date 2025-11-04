Vecinos de la zona de salud de Miajadas protestan por el aumento de la listas de espera

Vecinos de la Zona de Salud de Miajadasse concentraron ayer para protestar por los tiempos de espera en Atención Primaria del Centro de Salud de Miajadas y por la listas de espera en el servicio de fisioterapia.

Antonio Calle, miembro del equipo coordinador de la Plataforma Local en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona de Salud de Miajadas, el colectivo que organizó la concentración, compuesta por «unas 250 personas», explicó que tras la reunión mantenida con la Gerencia del Área de Salud de Cáceres el 8 de agosto para implementar medidas frente a las listas de espera, especialmente en Atención Primaria, «hemos visto que no han disminuido», sino que, entre septiembre y octubre «han aumentado los tiempo de espera». Según Calle, en algunos casos llegan las demoras llegan a 15 días.

El miembro de la plataforma ciudadana precisó que los tiempos están entre 7 y 15 días naturales.

Respecto a las causas de las demoras, el representante de la plataforma ciudadana indicó que no las conocen con certeza, puesto que en la última reunión les aseguraron que la plantilla del centro de Miajadas está al completo. No obstante, señaló que existen bajas de larga duración, sustituciones y un problema con las guardias. Además, recordó que la localidad dispone de un Punto de Atención Continuada (urgencias) en el que, en teoría, debían trabajar cuatro médicos, pero «actualmente hay dos de plantilla», por lo que obliga a que los dos otros puestos sean cubiertos por médicos de Atención Primaria, generando que después de una guardia no trabajen al siguiente, «tal y como establece la ley».

Vecinos protestan a las puertas del Centro de Salud de Miajadas. / Cedida

Por ello, los vecinos solicitan un refuerzo de médicos en el centro de Miajadas o que se complete la plantilla de urgencias, lo que permitiría reducir el trabajo de los médicos de Atención Primaria en el Punto de Atención Continuada, así como cubrir las bajas de larga duración. «Hubo días en que, en el centro de salud, donde hay seis consultas de Atención Primaria, solo estaban tres», manifestó el miembro del equipo coordinador de la plataforma.

Además de la Atención Primaria, los vecinos reclamaron una reducción de las lista de espera en el servicio de fisioterapia. Calle relató su caso personal: llevaba desde enero a la espera de pasar por consulta y finalmente la recibió hace 15 días.

Reivindicación en Escurial

Otra de las demandas que se llevó a esta concentración fue la situación del consultorio del Escurial, un municipio que forma parte de la Zona de Salud de Miajadas. Calle explicó que, «normalmente», en los consultorios del área no hay lista de espera, puesto que los pacientes son atendidos el mismo día o al siguiente. Sin embargo, en la citada localidad aseguran que, tras el cambio de doctor, los tiempo de demora se han elevado a una semana o incluso más, «algo a lo que no están acostumbrados». Por ello, realizaron un escrito que fue refrendado por «más de 200 firmas».

Según la estimación de Calle, a la concentración acudieron entre unas 150 o 200 personas.

Respuesta de la consejería

La Consejería de Salud de la Junta asegura que la Zona de Salud de Miajadas es la que «ha contado con mayor número de contratos de personal médico en los últimos dos años» y que, «desde hace dos años, la plantilla del centro se encuentra cubierta al 100%».

Asimismo, afirman que se han comenzado a sustituir a los fisioterapeutas durante sus periodos vacacionales «para que el servicio de fisioterapia no se quede sin funcionamiento, como ocurría anteriormente». Por otra parte, señalan que el centro de Miajadas es en el que «más tardes se planifican para la absorción de la demora, que es de 4,3 días de media». Además, indican que se «están planificando y realizando tardes para reducir esta demora». Por último, señalan que los cupos de Pediatría no tienen demora.