Galardón
La Biblioteca Municipal de Arroyo de La Luz recibe el Premio Nacional María Moliner por novena vez
El proyecto ‘El Juego como elemento educativo en la Biblioteca’ ha seducido al jurado
La Biblioteca Municipal de Arroyo de la Luz ha sido galardonada un año más con el Premio Nacional María Moliner 2025 de animación a la lectura, por el proyecto ‘El Juego como elemento educativo en la Biblioteca’ con el que ha obtenido un premio de 2.777 € que serán destinados a la adquisición de libros y a la realización de publicaciones.
El alcalde, Carlos Caro, y la concejala de Educación, Mercedes Pérez, han visitado la biblioteca para felicitar personalmente y reconocer la gran labor que realiza la responsable de la biblioteca, Esther Cordero, y el auxiliar, Juan José Márquez, en el fomento de la lectura en el municipio.
La Biblioteca Municipal ha sido premiada con nueve premios María Moliner en los años: 2007, 2008, 2009, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 y con siete premios de Fomento de la Lectura en Extremadura en los años: 2006, 2011, 2015, 2016, 2019, 2022 y 2023.
Desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz se da la “enhorabuena a nuestra biblioteca por este merecido premio y a todos los lectores, asociaciones, instituciones, colectivos, por la participación en las diferentes actividades e iniciativas propuestas, ya que sin su colaboración nada de esto sería posible”.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores