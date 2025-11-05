Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca Municipal de Arroyo de La Luz recibe el Premio Nacional María Moliner por novena vez

El proyecto ‘El Juego como elemento educativo en la Biblioteca’ ha seducido al jurado

El alcalde Carlos Caro, la concejala de Educación, Mercedes Pérez, la responsable de la biblioteca, Esther Cordero y el auxiliar de biblioteca, Juan José Márquez.

El alcalde Carlos Caro, la concejala de Educación, Mercedes Pérez, la responsable de la biblioteca, Esther Cordero y el auxiliar de biblioteca, Juan José Márquez. / LOLI HIGUERO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Arroyo de la Luz

La Biblioteca Municipal de Arroyo de la Luz ha sido galardonada un año más con el Premio Nacional María Moliner 2025 de animación a la lectura, por el proyecto ‘El Juego como elemento educativo en la Biblioteca’ con el que ha obtenido un premio de 2.777 € que serán destinados a la adquisición de libros y a la realización de publicaciones.

El alcalde, Carlos Caro, y la concejala de Educación, Mercedes Pérez, han visitado la biblioteca para felicitar personalmente y reconocer la gran labor que realiza la responsable de la biblioteca, Esther Cordero, y el auxiliar, Juan José Márquez, en el fomento de la lectura en el municipio.

La Biblioteca Municipal ha sido premiada con nueve premios María Moliner en los años: 2007, 2008, 2009, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 y con siete premios de Fomento de la Lectura en Extremadura en los años: 2006, 2011, 2015, 2016, 2019, 2022 y 2023.

Desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz se da la “enhorabuena a nuestra biblioteca por este merecido premio y a todos los lectores, asociaciones, instituciones, colectivos, por la participación en las diferentes actividades e iniciativas propuestas, ya que sin su colaboración nada de esto sería posible”.

