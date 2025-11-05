Calma pese a la tormenta: así ha afectado el temporal en los pueblos de Cáceres

Este miércoles el temporal ha azotado la provincia de Cáceres, dejando asombrosas imágenes con inundaciones en numerosos puntos, resaltando la capital de provincia. Pese al diluvio, tranquilidad ha habido en algunos pueblos afectados. La Junta activó la alerta naranja para el norte de la región, ya que sería de los puntos más afectados.

Uno de los puntos de la comunidad que más agua ha acumulado ha sido Valencia de Alcántara, aunque no ha vivido ningún percance. Tal y como cuenta a este diario el alcalde de la localidad, Alberto Piris, únicamente se registraron avisos pero todo ha sido de carácter «leve». Con 19,8 litros por metro cuadrado, solamente se produjo alguna «pequeña incidencia» que «rápidamente ha sido tratada por bomberos y policía» del municipio. «Solamente ha habido que levantar sumideros», comentó.

Pendientes de las cenizas

Por otro lado, en Cabezabellosa, amenazada este verano por las llamas, tampoco hubo nada relevante. Su alcaldesa, María Ángeles Talaván, comentó también a este diario que ha estado todo completamente «controlado», gracias a las «fantásticas gargantas» cercanas al poblado. Estas han sido las encargadas de hacer correr el agua, por lo que Cabezabellosa ha estado «sin problemas».

Villar de Plasencia

Sin embargo, Villar de Plasencia anunció a través de las redes sociales del ayuntamiento, que debido a las fuertes lluvias se ha procedido al cierre de la captación de agua para evitar que las cenizas producidas por el incendio sufrido este verano puedan obstruir las tuberías, dañar el circuito o afectar a la calidad del agua que llega a los domicilios.

Mientras tanto, se está utilizando el agua en reserva de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y ya se han puesto en contacto con el Consorcio Más Medio de la Diputación Provincial de Cáceres para garantizar el suministro de cisternas de agua potable, en caso de que sea necesario.

En Valverde del Fresno, su alcalde, José Núñez, señaló que no se ha producido ninguna incidencia "importante" que resaltar, aunque sí algunas como caídas de ramas.

Una valoración similar ofrece Pepe Casado, vecino de Valverde de la Vera, quien explicó que, aunque no ha salido de casa después del temporal, no ha escuchado nada fuera de lo normal. Por ello, reconoció que no puede confirmar que no hayan sucedido incidencias "importantes". Casado indicó que tiene conocimiento de que en un bar de Villanueva ha entrado agua y que también se suspendieron talleres. En su caso, el agua al chocar contra la pared ha entrado en su vivienda, aunque lo considera "algo menor, sin mayor importancia".

Casado destacó además que, por la estructura del municipio, con calles en pendiente, el agua desemboca por las regueras. En La Vera ha llovido "mucho", y antes de las ocho ha vuelto a precipitar con intensidad, apuntó.