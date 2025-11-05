El cantautor extremeño Luis Pastor busca reeditar sus memorias y recitarlas en institutos

El cantautor extremeño Luis Pastor, reconocido como una de las voces de la canción protesta, recopiló sus memorias en versos en el libro ¿Qué fue de los cantautores?. A través de sus vivencias, desde su nacimiento en Berzocana en 1952 hasta que cumplió 27 años en 1979, ya entrada la democracia, narra, tal y como el propio poeta describe, "la historia de este país a través de mi vida".

El libro fue publicado en 2017, pero ahora busca reeditarlo y, posteriormente, llevarlo a los institutos y universidades o centros culturales, donde él mismo pondrá voz a su obra, recitando durante una hora sin parar los versos y, después, abriendo un coloquio con los asistentes.

Con este propósito, Pastor mantuvo un encuentro con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para trasladar la iniciativa, que según comenta, ya se encontraba en marcha con el jefe de servicio de Memoria Histórica y Democrática de la administración provincial, Fernando Ayala. Ahora, la idea es que la institución provincial reedite el libro y, a partir de ahí, se establezcan propuestas para presentarlo en los centros educativos y culturales.

Memorias

"Mi vida es la vida de millones de españoles", afirma Pastor, independientemente de su procedencia regional, al referirse a una época en la que, según recuerda, "casi todos éramos campesinos, pobres y emigrantes la mayoría en las grandes ciudades". Por ello, explica que esa historia refleja lo que fue la dictadura, que influyó en la "vida, educación, religión y sexualidad", algo que califica como "castrante". Pero, al mismo tiempo, es el reflejo de cómo en los barrios periféricos se formaron colectivos "que hicieron posible la transformación de nuestra vida, pensamiento, capacidad crítica, realidad social y política, de conseguir infraestructuras que ningún barrio tenía".

El cantautor extremeño siente la necesidad de hablar a las nuevas generaciones sobre franquismo, el post franquismo o la transición, en un momento "en el que se frivoliza entre democracia y dictadura". Pastor lamenta que jóvenes vean con buenos ojos la dictadura y "se apuntan con sus banderas a levantar el brazo, cosas que personas de mi generación creíamos que nunca más iba a suceder en este país ni en el mundo, pero es algo que está pasando". "El fascismo cabalga de nuevo en el siglo XXI y volvemos a repetir los errores que se repitieron en el siglo XX", afirma.

Nuevas generaciones

Por ello, Pastor plantea "la memoria viva y el conocimiento" para las nuevas generaciones de lo que fue su vida, contada "sin odio y sin rencor", a través del verso, que, como destaca, posee una capacidad que a veces no tiene la prosa. “Cada verso es lo más tierno, la caricia más bondadosa o un cuchillo que te raja y corta".

Estas memorias, según Pastor, "incitan al conocimiento a saber cómo influía en la vida de los niños y adolescentes y jóvenes la dictadura”.

La intención del poeta es presentar las memorias en institutos, donde recitará durante una hora, centrándose en lo esencial de la obra, como ya hizo anteriormente en el Centro de la Cultura Canaria de Tenerife. Este proyecto, asegura Pastor, está alejado de sus conciertos y el caché de artista musical.

Desde hace cinco o seis años, el cantautor extremeño recita, en sus conciertos, fragmentos hasta los 14 años, sin avisar al público. Destaca que el efecto que provoca "desborda al aplauso de cada canción, va más allá". "El reconocimiento del público por esa historia tengo comprobado que es absoluto", afirma.

El artista extremeño quiere recitar, ofreciendo una hora de "mi vida en verso", en el que se abordará distintos temas, como la represión sexual, y posteriormente abrirá un coloquio para conocer qué piensan los jóvenes, qué diferencias observan con la vida actual y qué conocimientos tenían de lo escuchado.