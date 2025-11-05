El Circular FAB de Trujillo ofrece un taller gratuito para crear escaparates navideños

El espíritu navideño ya empieza a sentirse en Trujillo. De hecho, el Circular FAB ha puesto en marcha un taller gratuito de decoración de escaparates navideños, una iniciativa que pretende ayudar a los negocios locales a vestir sus vitrinas con creatividad, innovación y un toque tecnológico de vanguardia.

A lo largo de cuatro sesiones, los participantes aprenderán a diseñar y producir elementos decorativos mediante tecnología láser, así como a desarrollar composiciones adaptadas a cada comercio. Además, el programa incluye herramientas para optimizar recursos y tiempo, con estas tecnología.

El taller está pensado para comerciantes, diseñadores y emprendedores que buscan diferenciarse esta Navidad con propuestas diferentes y de calidad.

Los encuentros se celebrarán este miércoles y jueves y el los próximos 12 y 13 de noviembre, de cuatro a seis de la tarde, en las instalaciones del Circular FAB.

Las inscripciones pueden realizarse a través del correo dinamiza.trujillo@circularfab.es o en el teléfono 927659425, que también tiene disponible Whatsapp.