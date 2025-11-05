Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Circular FAB de Trujillo ofrece un taller gratuito para crear escaparates navideños

La formación, basada en la tecnología láser, comienza esta tarde, de 16.00 a 18.00 y se desarrollará los días 6, 12 y 13. Está dirigida a emprendedores, diseñadores y comercios

Usuarias en las instalaciones del Circular FAB de Trujillo.

Usuarias en las instalaciones del Circular FAB de Trujillo. / CIRCULAR FAB

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

El espíritu navideño ya empieza a sentirse en Trujillo. De hecho, el Circular FAB ha puesto en marcha un taller gratuito de decoración de escaparates navideños, una iniciativa que pretende ayudar a los negocios locales a vestir sus vitrinas con creatividad, innovación y un toque tecnológico de vanguardia. 

A lo largo de cuatro sesiones, los participantes aprenderán a diseñar y producir elementos decorativos mediante tecnología láser, así como a desarrollar composiciones adaptadas a cada comercio. Además, el programa incluye herramientas para optimizar recursos y tiempo, con estas tecnología.

El taller está pensado para comerciantes, diseñadores y emprendedores que buscan diferenciarse esta Navidad con propuestas diferentes y de calidad. 

Los encuentros se celebrarán este miércoles y jueves y el los próximos 12 y 13 de noviembre, de cuatro a seis de la tarde, en las instalaciones del Circular FAB.

Las inscripciones pueden realizarse a través del correo dinamiza.trujillo@circularfab.es o en el teléfono 927659425, que también tiene disponible Whatsapp.

