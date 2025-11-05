El consultorio médico de Torremocha ya cuenta con mejor accesibilidad

El consultorio médico de Torremocha ha recibido este miércoles la visita institucional de la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada. El edificio sufrió hace poco unas obras de mejora de la accesibilidad para los vecinos de la población de 736 habitantes.

El centro cuenta diariamente con asistencia médica y de enfermería, y tiene habilitada una sala de espera para urgencias y otra accesoria para cubrir necesidades sanitarias adicionales. Además, posee una pequeña oficina para el personal sanitario y una zona de descanso. Proporcional al número de habitantes, no es un centro muy grande, pero en su entrada ya se puede utilizar una nueva rampa de acceso para aquellas personas con movilidad reducida, condición que en un pueblo como Torremocha se da.

La consejera de Salud visita el consultorio médico de Torremocha / Jorge Valiente

La consejera, que acudió con la alcaldesa del municipio, Isabel Faustina Palomino, visitó el centro y conversó con algunos vecinos que allí se encontraban, además de saludar a algún curioso que se encontró con la estampa. No obstante, no atendió a ninguno de los medios de comunicación que allí esperaban sus declaraciones sobre temas de actualidad de la región.

Actualidad

Precisamente, la responsable de la cartera de Sanidad en Extremadura ha visitado el municipio cacereño en una semana clave para las infraestructuras sanitarias de la capital cacereña, ya que estos últimos días se ha dado a conocer la segunda fase del hospital Universitario de Cáceres y hay novedades con respecto el futuro del hospital Virgen de la Montaña.

Con respecto al primer tema, serán las empresas Sacyr y Gévora las encargadas de ejecutar la obra con un presupuesto de 188 millones de euros. La licitación, por su gran envergadura, es la obra más ambiciosa que se acomete en la ciudad en los últimos años, y ha suscitado un gran interés entre empresas reconocidas de la construcción a nivel nacional, y hasta siete empresas, todas mediante la fórmula de UTE, habían concurrido al concurso.

Esta fase consistirá en la construcción de un gran edificio anexo al que se inauguró en 2019 y «contempla 97.000 metros cuadrados construidos, un diseño funcional y reformulado respondiendo a las necesidades de profesionales y pacientes», tal y como avanzó en julio la consejera de Salud cuando se autorizó la contratación de la obra.

Por otro lado, la mesa de contratación de la Junta de Extremadura ha propuesto para adjudicación a una empresa de Sevilla, Reina Asociados estudio de arquitectura, tras obtener la mejor puntuación de todas las ofertas, con el propósito de redactar un proyecto que dé respuesta al futuro uso que quiere darse al inmueble como complejo formativo de artes escénicas. Aunque en un principio se planteó la posibilidad de que combinara el uso sanitario con el cultural y educativo, el proyecto contempla un único uso destinado a las artes escénicas.