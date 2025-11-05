Detenidos los presuntos autores del robo en el Centro de Interpretación de Riolobos: los daños y materiales sustraídos ascienden a 3.500 euros

Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de la Compañía de Coria, han detenido a dos individuos, una mujer de 22 años y un hombre de 39 años, a quienes se les atribuye la presunta comisión de un delito de robo con fuerza al sustraer diverso material del interior del Centro de Interpretación de la localidad de Riolobos.

Según detalla el Instituto Armado, los hechos se remontan a la madrugada del pasado día 8 de octubre cuando, tras forzar una ventana y la puerta de acceso al Centro de Interpretación, accedieron a su interior y sustrajeron diverso material electrónico y escolar.

Denuncia

La mañana siguiente, al percatarse de lo sucedido, una persona responsable del centro interpuso una denuncia, mediante la cual el Equipo ROCA tuvo conocimiento de lo sucedido e inició una investigación.

El estado del Centro de Interpretación tras el robo. / Guardia Civil

En ella, la Benemérita explica que se llevaron a cabo "múltiples" diligencias con las que fueron recabando pruebas concluyentes con las que pudieron corroborar la participación de dos personas en la comisión del hecho delictivo.

Detención

Con las gestiones practicadas, los agentes identificaron a ambos individuos, siendo estos conocidos por los investigadores, por lo que fueron seguidamente localizados en su lugar de residencia en una localidad cercana.

Efectos sustraídos y daños

La Guardia Civil señala que el operativo se saldó con la detención de los presuntos autores del robo con fuerza en el que el valor de los efectos sustraídos y del daño ocasionado para ejecutarlo ascendía a 3500 euros.

Una vez concluida la instrucción de diligencias, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Coria.