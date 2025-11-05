La diputación de Cáceres activa el abastecimiento de agua potable en las zonas con cenizas arrastradas por las lluvias

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha reforzado este martes su apoyo a los municipios afectados por los incendios del pasado verano, después de que las intensas lluvias registradas en la jornada de hoy hayan provocado arrastres de cenizas y lodos hacia las captaciones de agua, comprometiendo la calidad del suministro para el consumo humano en distintos puntos del norte de la provincia.

Situación por municipios

Jerte.

Una cisterna de 10.000 litros de capacidad con agua para consumo humano ya se encuentra en la localidad como medida preventiva para garantizar el abastecimiento a la población. Las lluvias obligaron a cerrar las captaciones, aunque el agua almacenada en los depósitos sigue siendo apta para el consumo. Sin embargo, no puede incorporarse nueva agua al circuito, ya que baja con elevada turbidez y mala calidad.

Villar de Plasencia y Oliva de Plasencia.

En ambos municipios las captaciones también permanecen cerradas, y el abastecimiento se mantiene con el agua disponible en los depósitos, apta para el consumo humano.

A primera hora de la mañana, un equipo técnico de MásMedio se desplazará a ambas localidades para revisar el estado de las captaciones y realizar mediciones de calidad del agua. En caso de detectarse valores fuera de los parámetros permitidos, se activará el protocolo de emergencia con el envío de cisternas o agua embotellada.

Cabezuela del Valle.

Hasta el momento no se han comunicado incidencias derivadas de las lluvias, aunque el Consorcio realizará inspecciones preventivas y análisis de calidad del agua durante la jornada de mañana.

Mapa de las zonas afectadas / E.P

Una vez atendidas estas localidades prioritarias, los técnicos de MásMedio se desplegarán por el resto de municipios del norte cacereño afectados por los incendios estivales, con el fin de revisar las captaciones de agua bruta, valorar su estado y realizar nuevas analíticas que permitan comprobar si se ha recuperado la normalidad.

Protocolos y medidas de prevención

Desde el Consorcio recuerdan que, tras los incendios del verano, se ha trabajado junto a los municipios afectados para mejorar la gestión y control de las captaciones, dotando a las localidades de un protocolo de actuación y kits de medición de pH y turbidez.

Estos instrumentos, aseguran, han ofrecido “muy buenos resultados” en materia de prevención y gestión de emergencias relacionadas con el agua.

Además, mañana se supervisará la ejecución de las obras de emergencia que MásMedio está desarrollando en Villar y Oliva de Plasencia, dirigidas a habilitar nuevas captaciones y mejorar las existentes. En los próximos días, el municipio de Jerte será provisto con equipos de filtración por ósmosis, con el objetivo de garantizar la potabilidad del agua en situaciones críticas.