Instalan plataformas para nidos de cigüeñas en edificios históricos de Malpartida de Cáceres

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha instalado plataformas en forma de cesta para nidos de cigüeñas en los tejados de edificios municipales y con historia de esta localidad, que en 1997 fue nombrada Pueblo Europeo de la Cigüeña por la organización internacional para la protección de la naturaleza Fondo Patrimonio Natural Europeo (Euronatur).

Según explica el consistorio, se trata de un proyecto experimental de la Red de Pueblos Europeos de la Cigüeña, financiado por el Zoo Akron, de Ohio, Estados Unidos; y la Fundación Euronatur, organización europea coordinadora de la red.

Con las nuevas plataformas, se busca mejorar el estado de los tejados, evitando la caída de material del nido y la presencia de humedades. Además, al tener forma de cesta, los nidos "permanecerán más estables, con lo que se espera, además, que aumente la confortabilidad de las aves en la época de cría", traslada el consistorio.

Los operarios colocan los nidos en forma de cesta. / Cedida por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Asimismo, apunta que para el diseño del proyecto se ha contado con el asesoramiento de SEO BirdLife - Delegación Extremadura y Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura.

Diez nidos

Se han escogido 10 nidos del casco urbano en los que hubo asentadas parejas reproductoras la temporada anterior: cinco nidos en la Iglesia Parroquial, dos en la ermita de San Antonio, dos en la Casa de Cultura y el nido del Monumento a la Cigüeña en la Plaza del Sol. En este último, "se pretende evitar caída de material a la vía pública, mejorando el soporte actual que es demasiado pequeño", detalla el ayuntamiento.

Modelo

Del mismo modo, el consistorio indica que se realizará un seguimiento de la aceptación de las nuevas plataformas por parte de las aves y de los resultados esperados de mejora de las condiciones de los tejados. En caso de "éxito", el proyecto servirá de modelo para implantar en las colonias del resto de Pueblos Europeos de la Cigüeña, una red europea constituida por 16 municipios de diferentes países.

Por su parte, el alcalde local, Alfredo Aguilera, ha señalado que, con esta actuación, el "municipio sigue demostrando su compromiso con el medio ambiente y con la cigüeña como símbolo de la localidad, cuyo hábitat hay que proteger y preservar, en sintonía con el mantenimiento y cuidado del patrimonio histórico de la localidad".