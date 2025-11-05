MásMedio licita la reforma completa de la ETAP de Riberos del Tajo por más de 646.000 euros

El Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres, MásMedio, de la Diputación Provincial de Cáceres, continúa con su compromiso de ampliar y mejorar la prestación de servicios medioambientales e instalaciones para el ciclo integral del agua en el territorio.

Con este objetivo, ya se ha sacado a licitación las obras de reforma completa de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Mancomunidad de Riberos del Tajo, que abastece a los municipios de Casas de Millán, Serradilla y Mirabel.

El gerente del consorcio, Gustavo Pérez, ha acompañado recientemente a las empresas interesadas en la licitación a una visita a las instalaciones. Esta iniciativa busca que las empresas puedan conocer de primera mano la situación, ubicación y toda la información necesaria para elaborar sus propuestas.

Visita a las instalaciones. / Diputación de Cáceres

Más de 646.000 euros de inversión para la renovación total

Según ha indicado el gerente, las obras contarán con una inversión de más de 646.000 euros y supondrán una renovación total del proceso de tratamiento de la estación. Se prevén mejoras importantes en el sistema de filtración, la dosificación de reactivos, y el control y automatización del proceso.

En la visita también estuvo presente el presidente de la mancomunidad y alcalde de Casas de Millán, Mario Cerro, quien destacó la importancia de estas obras, muy esperadas por los tres municipios.

Intervención previa al inicio de la gestión

La intervención, tal como ha apuntado Pérez, se llevará a cabo antes de la prestación del servicio que dará el Consorcio MásMedio, y que se prevé que comience a lo largo del primer semestre del año.

Las actuaciones en el abastecimiento de estos tres municipios se iniciaron con la solicitud de la concesión a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Ahora se completan con esta inversión, que pondrá fin a los problemas de tratamiento del agua en la zona, permitiendo un control total sobre el estado del tratamiento, consumos y rendimientos de la ETAP y del servicio de abastecimiento en alta, según ha informado la Diputación en nota de prensa.