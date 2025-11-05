La obra del peruano Szyszlo llega a Trujillo

El Palacio de los Barrantes-Cervantes inaugurará el 14 de noviembre la exposición ‘Elogio de la sombra’, dedicada al pintor peruano Fernando de Szyszlo (1925-2017), uno de los grandes maestros de la abstracción latinoamericana del siglo XX. La muestra podrá visitarse hasta el día 5 de enero.

La propuesta reúne una selección de grabados realizados entre 1950 y 2014, en los que el autor explora la potencia simbólica de la luz y la oscuridad. Su obra combina la tradición precolombina con la modernidad, en un equilibro de materia, color y misterio que marcó toda su trayectoria. La iniciativa, organizada por la Embajada del Perú en España y el palacio, cuenta con la colaboración de la Obra Pía de los Pizarro.